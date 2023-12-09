السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

نشوب حريق في عقار من طابقين بالبساتين (صور)

حريق يلتهم طابقين
حريق يلتهم طابقين بمنطقة مقابر اليهود فى البساتين،فيتو

نشب حريق فى عقار مكون من طابقين في منطقة البساتين، مما أسفر عن التهم ألسنه اللهب محتويات الطابقين

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب  حريق بعقار مكون من طابقين  أمام مقابر اليهود بالبساتين،  وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان الواقعة.

ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتبين بالفحص بأن الحريق نشب بالطابقين الأول والثانى والتهمت النيران محتوياته وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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حريق مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة مقابر اليهود فى البساتين

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