بحوث الإسكان: نسعى لتغيير ثقافة البناء في مصر للعمارة الخضراء

أكد د. محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على ان المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات والذى انطلقت فعالياته اليوم يأتي إسهامًا من دور المركز في تحقيق الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المدن والقرى المصرية بهدف إنشاء مدن خضراء ومرنة وذكية لديها القدرة على مواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.



أضاف: كما يأتي المؤتمر في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع المدن والقرى المصرية، حيث تقوم الدولة بتطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر والمدن الذكية في المشاريع القومية والكبرى، حيث وجهت القيادة السياسية جميع الوزارات بالتوسع في أسلوب البناء الأخضر في إطار استراتيجية وطنية متكاملة للبناء الأخضر تشمل تفعيل وتحسين منظومة العمران في ربوع مصر.



وتابع: يسعى المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء الى زيادة مساهمة البحث العلمي التطبيقي في تطوير صناعة التشييد وصناعات مواد البناء المغذية لها وتعظيم الناتج المحلى، حيث تبنى المركز برنامجًا متكاملًا للتحول إلى أساليب البناء الاخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد إستهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم علينا الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في اطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة وبما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية.

Advertisements

واستعرض مجهودات المركز لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصرعلى سبيل المثال:



• تم إنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة معالي السيد الأستاذ الدكتور / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك.

• قام المركز بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 ويسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي قام بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في عام2017.

• كما قام المركز بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من خلال فريق شركة Integral المحلية لإجراء دراسة لسوق البناء الأخضر في جمهورية مصر العربية، حيث تهدف الدراسة إلى تحديد الإمكانات والتحديات التي تواجه نشر مفهوم البناء الأخضر فى جميع المستويات بما فيها الاسكان الاجتماعى لتعزيز نمو المباني الخضراء في مصر. وتعد هذه الدراسة إحدى أنشطة مشروع دعم البناء الأخضر الذي ينفذه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، والذي يأتي ضمن مجموعة الجهود الدولية الهادفة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن قطاع المباني.

• قام المركز في عام 2022 وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبمشاركة البنك الدولي، بإعداد نسخة " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى للإسكان الإجتماعي الأخضر.

• قام المركز بعمل مشروع نموذجي بإعادة إستخدام مخلفات مواد البناء وإعادة تدويرها لإنتاج طوب اسمنتي وذلك في مشروع الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة.

• كما يقوم المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة باعداد منظومة متكاملة لادارة مخلفات البناء وإنشاء محطات تدويرالمخلفات.

• دراسة تجربة الهند في تطوير تكنولوجيا انشاء الطرق الاسفلتية بإضافة مستهلكات البلاستيك فقد قام المركز بإعداد دراسة بحثية تطبيقية باستخدام مخلفات البلاستيك في أعمال رصف الطرق مما أدى إلى تقليل نسبة البيتومين بنسبة 30% وتم التطبيق العملي في الطبيعة في مشروع إزدواج طريق 24 – R القطاع الثالث بالحارة اليمنى الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة.

• إعداد دراسة أولية للتخلص المستدام من حمأة مصرف بحر البقر والاستفادة منها في تصنيع طوب بناء ومواد عازلة للحرارة، وقد أظهرت النتائج الأولية التي تم إجراؤها معمليًا للإستفادة من نواتج التجفيف الشمسي ( المخلف الصلب ) إمكانية استخدامها في صناعة مواد التشييد والبناء بإقتراح خمسة بدائل ( طوب بناء، طوب بناء غير تقليدي، مادة عازلة للحرارة، طوب جيوبوليمر مستدام، مواد اسمنتية باستخدام تكنولوجيا الجيوبوليمر ).

• قام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي ( مصر ) CIB بهدف التعاون بين المركز ممثلًا عن المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة وهذه البنوك لتعزيز ونشر شهادات المباني الخضراء وإعادة تأهيل مباني وفروع البنوك للتحول إلى مباني خضراء مستدامة والمساهمة في إطلاق دليل المباني الخضراء للمطورين العقاريين، كما سيتم عمل توعية بمحتويات الدليل وإجراءاته إلى عملاء هذه البنوك المهتمين بالبناء الأخضر.

• في إطار سعي الدولة المصرية نحو التعامل مع قضية تغير المناخ وتأثيراتها على قطاعات المباني والإنشاءات والتنمية العمرانية بصفة عامة، وانطلاقًا من إستضافة مصر لمؤتمرCOP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022، وتزامنًا مع صدور الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع تغير المناخ، فقد سعى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتطوير المشروعات التطبيقية التي من خلالها يمكن تحقيق إضافة حقيقية لتطوير قطاع المباني والإنشاءات لتحقيق أهداف استراتيجية التعامل مع المناخ، من خلال المشروع التطبيقي Build_Me بالتعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ووزارة الاقتصاد والبيئة الألمانية.

وقد قام المشروع خلال عام 2023 بتطوير منظومة لتفعيل شهادة لتقييم كفاءة الطاقة للمباني Energy Performance Certificate من خلال التحليل والتقييم التطبيقي لحالة الأقاليم المناخية المصرية، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

قام فريق العمل بالمشروع بعرض نتائج تلك التجربة الرائدة بمؤتمر المناخ COP28 بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة ومن خلاله تم الإعلان والاعتماد لإصدار وثائق كفاءة الطاقة للمباني والمنشأت، والتي تتضمن قيام المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء بمراجعة واعتماد وثائق تقييم استهلاك الطاقة للمباني، والتي أحد أهم مخرجات المرحلة الثالثة لمشروع Build-Me الذي يختص بدارسة تقليل الانبعاثات الصادرة من قطاع المباني والانشاءات Net zero emissions والتي يمكن من خلالها الحصول علي التمويل الاخضر green finance تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع تغير المناخ.