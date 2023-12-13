غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

توري بينسو، تصدرت حكمة مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، الحكمة الأمريكية توري بينسو، تريند مصر والدول العربية، وذلك بسبب الغمزة والضحكة، التي وجهتها للاعب البرازيلي إيجور كورونادو، حيث خطفت غمزة الحكمة في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي إعجاب جماهير الكرة.

حركة توري بينسو لـ كورونادو تثير الجدل

حركة توري بينسو، الحكمة الأمريكية في مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، أثارت ردود أفعال واسعة وجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الغمزة والضحكة التي وجهتها للاعب كورونادو، البعض فسر حركة الحكمة توري بينسو على أنها إعجاب الحكمة باللاعب، في حين أكد آخرون أن الحكمة قصدت بحركتها أن توقف اللاعب البرازيلي كورونادو عن التمثيل، وحركتها تعني أنها تعرف ما سيقوم به.

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غمزة توري بينسو لكورونادو، فيتو



كما لاقت توري بينسو إشادة واسعة من جماهير الكرة، بشأن أدائها في المواجهة الأولى بين الاتحاد وأوكلاند سيتي في مسابقة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في المملكة السعودية..

سر غمزة توري بينسو للاعب كورونادو

وعلق تامر عبد الراضي فقال: "أثارت الغمزة التي وجهتها الحكمة الأمريكية توري بينسو إلى البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي، خلال المباراة موجة من التعليقات الطريفة.الحكمة الأمريكية أرادت أن توصل رسالة إلى لاعب الاتحاد بأنها كشفته عندما حاول أن يمثل لكي يحصل على خطأ."



ورد ماركو هلالنا العالمي فقال: "بالأمس الحكمة الأمريكية (توري بينسو) أدارت مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (٣-٠) ولفتت الأنظار بطريقة مثيرة وعجيبة؟! ماذا لو كانت الغمزة من كورنادو للحكمة الأمريكية أسوةً بقبلة رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس لهيرموسو التي كلفته غاليًا •المحاكمة •الإقالة • دفع غرامة مالية • الإبعاد عن الرياضة عقابًا له وردعًا لأمثاله. فهل يتقدم كورنادو للفيفا بشكوى تحرش أو أنها مجرد غمزة تحدث كثيرًا في عالم الرياضة، للتنويه الحكمة توري متزوجة من كريس بينسو الحكم الآخر في الدوري الأمريكي منذ فترة طويلة ولديهم ثلاث أطفال."

الحكمة الأمريكية تكشف حركة كورونادو



أما محمد العتيبي فقال: "أرى أن الغمزه كأنها تقول (علينا هالحركات) لأن كورنادو يمثل في كل احتكاك مع اللاعبين"

وعلق محمد فارس طمان فقال: " كل ما اشوف غمزة الحكمة الأمريكية توري بينسو لـ كورونادو لاعب الاتحاد وافتكر نظرات إبراهيم نور الدين ومحمد معروف في الدوري أحس اننا والله ما عايشين".



وقال سمير قنديل: "لو حركة زى دى حصلت مع لاعب من بتوعنا... مش هتاخد منه لعب لآخر الماتش".

وعلق محمد حسني العزب فقال: "هى غمزه بمعنى... أنا فاهمه كل حاجه مش قصدها حاجة تانية".

أما عبده أمين الشرقاوي فقال: "ماهي غمزة رايقة بردو خلت كورنادو الي كان عايز يعترض معترضش ونسي كان عايز يعترض على ايه اصلا طب والله حكمة مشت الماتش مظبوط وملهاش غلطات"

غمزة وضحكة توري بيتسو تنسي كورونادو إصابته



وقال عادل سيف: "حاول يمثل فى كره دخل منطقه الجزاء"

ورد هيثم ثريد فقال: " من بعد غمزه الحكمه لكورنادو لم يعد يلعب بشكل جيد #الاتحاد_اوكلاند_سيتي"

أما عبادي سركاستك فقال: "الحمد لله كورنادو لم يتهور بعد غمزة الحكمة"

وعلق أيبيل فقال: " كورنادو اتلخبط من غمزة الحكمه له الله لا يوفقكم لم يحدث له خير"

غمزة وضحكة توري بيتسو لكورونادو، فيتو



وقال صالح عاطف: "غمزة الحكمة.. غمزة فابتسامة فكلام فبلنتي، فهدف فانتصار، فموعد فلقاء فعشاء"

ورد محمد بن عبد الرحمن قائلًا: " غمزة الحكمة للبرازيلي كورنادو.. خذ القوّة والفوز من غَمزة الحِكمة"

وقال محمد البشري: "احلى حاجة في المباراة غمزة الحكمة."

وعلقت نورة الشهري فقالت: "ما رأيكم نجيب هذه الحكمة تحكم في الدوري السعودي روشن والله بطله بس نشترط عليها بدون غمزه لـ كريستانو رونالدو..."

ورد أتش زد أتش فقال:"كورونادو نسي الإصابة بعد غمزة الحكمة"

وقال عز: " كورنادو بعد غمزة الحكمه يعيش اجمل ايام حياته"

أما حاتم الحاتم جميل فقال: "لازم نرجع للفار فيه غمزه من الحكمه.. #الاتحاد_اوكلاند_سيتي"