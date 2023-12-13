الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

غمزة وضحكة توري بيتسو
غمزة وضحكة توري بيتسو تثير الجدل، فيتو

توري بينسو، تصدرت حكمة مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، الحكمة الأمريكية توري بينسو، تريند مصر والدول العربية، وذلك بسبب الغمزة والضحكة، التي وجهتها للاعب البرازيلي إيجور كورونادو، حيث خطفت غمزة الحكمة في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي إعجاب جماهير الكرة. 

حركة توري بينسو لـ كورونادو تثير الجدل

حركة توري بينسو، الحكمة الأمريكية في مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، أثارت ردود أفعال واسعة وجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الغمزة والضحكة التي وجهتها للاعب كورونادو، البعض فسر حركة الحكمة توري بينسو على أنها إعجاب الحكمة باللاعب، في حين أكد آخرون أن الحكمة قصدت بحركتها أن توقف اللاعب البرازيلي كورونادو عن التمثيل، وحركتها تعني أنها تعرف ما سيقوم به.

Advertisements

غمزة توري بينسو لكورونادو، فيتو


كما لاقت توري بينسو إشادة واسعة من جماهير الكرة، بشأن أدائها في المواجهة الأولى بين الاتحاد وأوكلاند سيتي في مسابقة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في المملكة السعودية..

سر غمزة توري بينسو للاعب كورونادو

وعلق تامر عبد الراضي فقال: "أثارت الغمزة التي وجهتها الحكمة الأمريكية توري بينسو إلى البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي، خلال المباراة موجة من التعليقات الطريفة.الحكمة الأمريكية أرادت أن توصل رسالة إلى لاعب الاتحاد بأنها كشفته عندما حاول أن يمثل لكي يحصل على خطأ."


ورد ماركو هلالنا العالمي فقال: "بالأمس الحكمة الأمريكية (توري بينسو)  أدارت مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (٣-٠) ولفتت الأنظار بطريقة مثيرة وعجيبة؟! ماذا لو كانت الغمزة من كورنادو للحكمة الأمريكية أسوةً بقبلة رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس لهيرموسو التي كلفته غاليًا •المحاكمة •الإقالة • دفع غرامة مالية • الإبعاد عن الرياضة عقابًا له وردعًا لأمثاله. فهل يتقدم كورنادو للفيفا بشكوى تحرش أو أنها مجرد غمزة تحدث كثيرًا في عالم الرياضة، للتنويه الحكمة توري متزوجة من كريس بينسو الحكم الآخر في الدوري الأمريكي منذ فترة طويلة ولديهم ثلاث أطفال."

الحكمة الأمريكية تكشف حركة كورونادو


أما محمد العتيبي فقال: "أرى أن الغمزه كأنها تقول (علينا هالحركات) لأن كورنادو يمثل في كل احتكاك مع اللاعبين"
وعلق محمد فارس طمان فقال: " كل ما اشوف غمزة الحكمة الأمريكية توري بينسو لـ كورونادو لاعب الاتحاد وافتكر نظرات إبراهيم نور الدين ومحمد معروف في الدوري أحس اننا والله ما عايشين".


وقال سمير قنديل: "لو حركة زى دى حصلت مع لاعب من بتوعنا... مش هتاخد منه لعب لآخر الماتش".
وعلق محمد حسني العزب فقال: "هى غمزه بمعنى... أنا فاهمه كل حاجه مش قصدها حاجة تانية". 
أما عبده أمين الشرقاوي فقال: "ماهي غمزة رايقة بردو خلت كورنادو الي كان عايز يعترض معترضش ونسي كان عايز يعترض على ايه اصلا طب والله حكمة مشت الماتش مظبوط وملهاش غلطات"

غمزة وضحكة توري بيتسو تنسي كورونادو إصابته


وقال عادل سيف: "حاول يمثل فى كره دخل منطقه الجزاء"
ورد هيثم ثريد فقال: " من بعد غمزه الحكمه لكورنادو لم يعد يلعب بشكل جيد #الاتحاد_اوكلاند_سيتي"
أما عبادي سركاستك فقال: "الحمد لله كورنادو لم يتهور بعد غمزة الحكمة"
وعلق أيبيل فقال: " كورنادو اتلخبط من غمزة الحكمه له الله لا يوفقكم لم يحدث له خير"

غمزة وضحكة توري بيتسو لكورونادو، فيتو


وقال صالح عاطف: "غمزة الحكمة.. غمزة فابتسامة فكلام فبلنتي، فهدف فانتصار، فموعد فلقاء فعشاء"
ورد محمد بن عبد الرحمن قائلًا: " غمزة الحكمة للبرازيلي كورنادو.. خذ القوّة والفوز من غَمزة الحِكمة"
وقال محمد البشري: "احلى حاجة في المباراة غمزة الحكمة."
وعلقت نورة الشهري فقالت: "ما رأيكم نجيب هذه الحكمة تحكم في الدوري السعودي روشن والله بطله بس نشترط عليها بدون غمزه لـ كريستانو رونالدو..."
ورد أتش زد أتش  فقال:"كورونادو نسي الإصابة بعد غمزة الحكمة"
وقال عز: " كورنادو بعد غمزة الحكمه يعيش اجمل ايام حياته"
أما حاتم الحاتم جميل فقال: "لازم نرجع للفار فيه غمزه من الحكمه.. #الاتحاد_اوكلاند_سيتي"

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

من هي المحكمة الأمريكية توري بينسو التي تدير افتتاحية مونديال الأندية؟


ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

توري بينسو مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي حكمة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي إيجور كورونادو الاعب البرازيلي إيجور كورونادو سابقة كأس العالم للأندية 2023

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية، زى النهاردة الأهلى يسقط برباعية أمام باتشوكا المكسيكى

كأس العالم للأندية، موعد المران الثاني للأهلى بالسعودية

غمزة وابتسامة حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

من هي المحكمة الأمريكية توري بينسو التي تدير افتتاحية مونديال الأندية؟

الأكثر قراءة

12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

تشييع جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

كبدته خسائر فادحة، سرايا القدس تكشف عملية جديدة ضد جيش الاحتلال في غزة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر كيلو الثوم لـ 85 جنيهًا بسوق العبور

حتى في حالة الخسارة أمام اتحاد جدة.. الأهلي يضمن مليون دولار مكافأة

Advertisements

منوعات

المزيد

أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون بمتحف الطفل..  غدا

الأقصر تتزين بـ 18 رحلة بالون طائر

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

6 صور ترصد هطول الأمطار في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

المزيد
الجريدة الرسمية