من هي المحكمة الأمريكية توري بينسو التي تدير افتتاحية مونديال الأندية؟

كأس العالم للأندية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد إدارة لقاء نادي اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي تحكيميا، إلى الأمريكية توري بينسو، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وتتولى الأمريكيتان بروك مايو، وكاثرين نسبيت معاونة الحكمة توري بينسو، إضافة إلى الكونجولي جان جاك ندالا نجامبو حكمًا رابعًا لمباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.



من هي المحكمة الأمريكية توري بينسو التي تدير افتتاحية مونديال الاندية؟



وبدأت توري بينسو مسيرتها كحكمة في الدوري الأمريكي للسيدات، قبل أن تصبح محترفة، وتصبح في عام 2020 أول امرأة تحكم مباريات بالدوري الأمريكي للرجال.

ونجحت توري بينسو في إدارة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا، الذي أقيم في أستراليا، حيث لفتت الأنظار إليها، بعدما قادت المباراة بصورة جيدة للغاية.

وكسرت الأمريكية توري بينسو الإنجاز التاريخي لنظيرتها البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا، كأول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للأندية.

وأدارت إيدينا، مباراة تحديد المركز الخامس في نسخة 2020 بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري.

وأدارت حكمًا لمباراة نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا عام 2022، وحكمت أيضًا مباريات في كأس العالم للسيدات 2023.

ويترقب عدد كبير من جماهير الكرة السعودية والعربية، موعد لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية



وتحدد موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بشكل رسمي، وذلك وفقًا لما جاء عبر الحساب الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يكون موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام فريق أوكلاند سيتي مساء غد الإثنين، الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري.

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وتقام المباراة على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك وفقًا للمواعيد الرسمية التالية بتوقيت الدول العربية:

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية وقطر.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي



وتأتي شبكة قنوات أبو ظبي الإماراتية، في مقدمة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد حصول القناة السابق ذكرها على حقوق بث ونقل جميع مباريات البطولة بشكل رسمي

ويمكنكم مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي مباشرة وحصريًا من أي مكان في الوطن العربي عبر قناة "أبو ظبي الرياضية HD1".

وسيلتقي الفريق الفائز من مباراة الاتحاد أمام أوكلاند سيتي، أمام الأهلي المصري في مرحلة خروج المغلوب بمونديال الأندية.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد أوكلاند سيتي

وبنسبة كبيرة سيكون تشكيل الاتحاد المتوقع ضد أوكلاند سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي.

الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، فابينيو.

الوسط الهجومي: صالح العمري، عبد الرزاق حمد الله، فيصل الغامدي.

رأس الحربة: كريم بنزيما.

معلق مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتيو

وكشفت شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" عن هوية معلق مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، حيث قامت القناة الإماراتية بإسناد مهمة الوصف والتعليق الصوتي على أحداث ومجريات هذه القمة المرتقبة بين الفريقين، إلى المعلق الرياضي المعروف "فارس عوض".

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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