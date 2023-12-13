كرة السلة، مواجهات تمهيدي دوري السوبر لكرة السلة

كرة السلة، كشف اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، عن مواجهات الدور التمهيدي من دوري السوبر لكرة السلة رجال للموسم الحالي 2023/2024.

وجاءت المواجهات كالتالي:

الأهلي × الطيران

سموحة × الزهور

الاتحاد السكندري × الشمس

سبورتنج × مصر للتأمين

الجزيرة × إيسترن كومباني

المصرية للاتصالات × طلائع الجيش

الزمالك × القناة

الأولمبي × هليوبوليس

ومن المقرر أن تقام المواجهات بنظام “بست أوف ثري”، وهو ما يعني تأهل الفريق الفائز بمجموع مباراتين مباشرة إلى الدور الأول من بطولة دوري السوبر.

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وتسفر تلك المواجهات عن تأهل 8 فرق إلى الدور الأول، وهو عبارة عن دوري من دورين، لترتيب المراكز من الأول وحتى الثامن، قبل أن تطلاق المواجهات الإقصائية من الدور ربع النهائي بنظام “بيست أوف فايف”.

الأهلي وسبورتنج يتوجان بدوري المرتبط

واختتمت مؤخرا منافسات الدوري المرتبط للموسم الحالي 2023/2024، للرجال والسيدات.

في منافسات الرجال توج الأهلي بلقب دوري المرتبط بعد التفوق على سموحة في مجموع لقاءات النهائي على مستوى الشباب والرجال.

وفي السيدات، توج سبورتنج بلقب دوري المرتبط، بعد التفوق على الأهلي في مجموع مباريات النهائي على مستوى الشابات والسيدات.

سبورتنج راحة اليوم من بطولة أفريقيا

وعلى جانب آخر، يحصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة محمد محروس المدير الفني، على راحة اليوم من مباريات البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا على صالة النادي السكندري بالإسكندرية.

وخاض سبورتنج حتى الآن مباراتين في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وجاءت النتائج كالتالي:

سبورتنج (98) - (41) سي ان اس اس الكونغولي

سبورتنج (115) - (49) دوالا الكاميروني

تصريحات مدرب سبورتنج

وأكد محمد محروس المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بنادي سبورتنج، أن فريقه يمتلك عناصر مميزة ولديه القدرة على المنافسة بقوة في البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا في الأسكندرية.

وقال محروس، إن البطولة تشهد مشاركة عدد من الفرق القوية، وأن الجميع لديه طموح الفوز باللقب وأن الطريق لكأس البطولة لن يكون مفروشا بالورود.

وتابع: “استعدينا بشكل مميز للمشاركة في البطولة ولدينا هدف واحد وهو الحفاظ على اللقب والإبقاء عليه داخل أسوار نادي سبورتنج”.

روي رانا يرحل عن تدريب منتخب كرة السلة

وأعلن روي رانا مؤخرا رحيله عن تدريب المنتخب الوطني بسبب عدم التوصل لاتفاق مناسب مع اتحاد كرة السلة خلال الفترة الماضية.

رسالة روي رانا للجماهير المصرية

وقال روي رانا: “إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل. شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوى وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن. فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية. لسوء الحظ، لن استمر في قيادة المنتخب الوطني”.

نجاحات وإخفاقات في مسيرة روي رانا

ونجح روي رانا في قيادة المنتخب نحو تأهل غاب لسنوات طويلة إلى بطولة كأس العالم، ولكنه في المقابل فشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد المنتخب الوطني حاليا للمشاركة في عدد من البطولات الهامة، أبرزها البطولة العربية فبراير المقبل، وأيضا التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس والمقرر لها شهر يوليو المقبل.

ويخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، مواجهات قوية أمام سموحة في نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023-2024.