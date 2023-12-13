الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

كرة السلة، سبورتنج راحة اليوم من البطولة الأفريقية للسيدات

سبورتنج، فيتو
سبورتنج، فيتو

كرة السلة، يحصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة محمد محروس المدير الفني، على راحة اليوم من مباريات البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا على صالة النادي السكندري بالإسكندرية.

وخاض سبورتنج حتى الآن مباراتين في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وجاءت النتائج كالتالي:

سبورتنج (98) - (41) سي ان اس اس الكونغولي

سبورتنج (115) - (49) دوالا الكاميروني

تصريحات مدرب سبورتنج

وأكد محمد محروس المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بنادي سبورتنج، أن فريقه يمتلك عناصر مميزة ولديه القدرة على المنافسة بقوة في البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا في الأسكندرية.

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وقال محروس، إن البطولة تشهد مشاركة عدد من الفرق القوية، وأن الجميع لديه طموح الفوز باللقب وأن الطريق لكأس البطولة لن يكون مفروشا بالورود.

وتابع: “استعدينا بشكل مميز للمشاركة في البطولة ولدينا هدف واحد وهو الحفاظ على اللقب والإبقاء عليه داخل أسوار نادي سبورتنج”.

روي رانا يرحل عن تدريب منتخب كرة السلة

وأعلن روي رانا مؤخرا رحيله عن تدريب المنتخب الوطني بسبب عدم التوصل لاتفاق مناسب مع اتحاد كرة السلة خلال الفترة الماضية.

رسالة روي رانا للجماهير المصرية

وقال روي رانا: “إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل. شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوى وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن. فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية. لسوء الحظ، لن استمر في قيادة المنتخب الوطني”.

نجاحات وإخفاقات في مسيرة روي رانا

ونجح روي رانا في قيادة المنتخب نحو تأهل غاب لسنوات طويلة إلى بطولة كأس العالم، ولكنه في المقابل فشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد المنتخب الوطني حاليا للمشاركة في عدد من البطولات الهامة، أبرزها البطولة العربية فبراير المقبل، وأيضا التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس والمقرر لها شهر يوليو المقبل.

ويخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، مواجهات قوية أمام سموحة في نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلي وسبورتنج يتوجان بدوري المرتبط

وعلى جانب آخر، اختتمت مؤخرا منافسات الدوري المرتبط للموسم الحالي 2023/2024، للرجال والسيدات.

في منافسات الرجال توج الأهلي بلقب دوري المرتبط بعد التفوق على سموحة في مجموع لقاءات النهائي على مستوى الشباب والرجال.

وفي السيدات، توج سبورتنج بلقب دوري المرتبط، بعد التفوق على الأهلي في مجموع مباريات النهائي على مستوى الشابات والسيدات.

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