الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي وسموحة في نهائي دوري المرتبط

الأهلي وسموحة، فيتو
الأهلي وسموحة، فيتو

كرة السلة، يسدل الستار اليوم الجمعة، على منافسات دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023/2024، من خلال مواجهات قوية بين فريقي الأهلي وسموحة في دور الإياب.

موعد مواجهات نهائي دوري المرتبط

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسموحة على مستوى المرتبط تحت 18 عاما في الخامسة والنصف مساء، فيما تقام مباراة الرجال في الثامنة مساء، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

واقترب الأهلي بشكل كبير من حسم لقب دوري المرتبط، بعد تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب على مستوى فريق الشباب تحت 18 عاما، وفريق الرجال.

Advertisements

سيناريوهات نهائي دوري المرتبط

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في مواجهة واحدة من مواجهتي اليوم من أجل حسم لقب دوري المرتبط بشكل رسمي.

وعلى الجانب الآخر، يسعى سموحة السكندري إلى تحقيق الفوز في مباراتي اليوم على مستوى الشباب والرجال، من أجل معادلة النتيجة والذهاب إلى مباراة فاصلة لحسم اللقب.

الأهلي يفوز على سموحة في ذهاب نهائي الدوري

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة أوجستي بوش، المدير الفني، الفوز على سموحة، الذي يقوده فنيا تامر مصطفى، بنتيجة (83-54) في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023 /2024.

وكان فريق الشباب تحت 18 عاما لكرة السلة بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة (78-74)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط.

الأهلي يصل لنهائي دوري المرتبط

وتأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، إلى نهائي دوري المرتبط بعد التفوق على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا بنتيجة (61-75) وفاز إيابا بنتيجة (85-79) في منافسات الرجال، بينا تفوق الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق المرتبط شباب تحت 18 عاما، ليتفوق المارد في ثلاثة لقاءات مقابل لقاء وحيد لزعيم الثغر.

سبورتنج يتوج بطلا لدوري المرتبط سيدات

وعلى جانب آخر، توج سبورتنج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة سيدات للموسم الحالي 2023/2024، وذلك على حساب الأهلي.

وحصد سبورتنج لقب دوري المرتبط بعد الفوز على الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب على مستوى السيدات، فيما خسر المواجهتين على مستوى الشابات تحت 18 عاما.

وشهدت منافسات الذهاب فوز الأهلي على سبورتنج على مستوى فريق المرتبط تحت 18 عاما، وفوز سبورتنج على الأهلي في مباراة السيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية..

كرة السلة الأهلي سموحة دوري كرة السلة دوري المرتبط لكرة السلة

مواد متعلقة

كرة السلة، فوز الأهلي على سموحة في نهائي دوري المرتبط

كرة السلة، فوز شباب الأهلي على سموحة في نهائي دوري المرتبط

كرة السلة،مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة اليوم في نهائي دوري المرتبط

الشباب والرياضة تطلق مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة 

الأكثر قراءة

زوج شقيقة الفنان أحمد حلمي يروي تفاصيل وفاة الراحل خالد حلمي

الطفل المعجزة يتحول إلى شاب عاطل

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 8-12-2023 في الأسواق

مذيعة شهيرة تعتذر بعد "حركة بذيئة" لمديرها على الهواء

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض كبير في سعر الفراخ خارج المبادرة الحكومية

فيلم شماريخ يحقق أكثر من مليون ونصف جنيه أمس

فضيحة وزير الدفاع الأمريكي، تفاصيل تهديد أعضاء الكونجرس بأقاربهم وأولادهم، وإيلون ماسك يهتم بما ينشره كارلسون

Advertisements

منوعات

المزيد

ألوان جذابة ونضارة دائمة، الأشجار الصناعية زينة العرائس في البيوت (فيديو وصور)

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

الطفل المعجزة يتحول إلى شاب عاطل

دراسة حديثة: الزواج يرفع ضغط الدم، وهذه هي الأسباب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 8-12-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية