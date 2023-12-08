كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي وسموحة في نهائي دوري المرتبط

كرة السلة، يسدل الستار اليوم الجمعة، على منافسات دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2023/2024، من خلال مواجهات قوية بين فريقي الأهلي وسموحة في دور الإياب.

موعد مواجهات نهائي دوري المرتبط

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسموحة على مستوى المرتبط تحت 18 عاما في الخامسة والنصف مساء، فيما تقام مباراة الرجال في الثامنة مساء، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

واقترب الأهلي بشكل كبير من حسم لقب دوري المرتبط، بعد تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب على مستوى فريق الشباب تحت 18 عاما، وفريق الرجال.

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سيناريوهات نهائي دوري المرتبط

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في مواجهة واحدة من مواجهتي اليوم من أجل حسم لقب دوري المرتبط بشكل رسمي.

وعلى الجانب الآخر، يسعى سموحة السكندري إلى تحقيق الفوز في مباراتي اليوم على مستوى الشباب والرجال، من أجل معادلة النتيجة والذهاب إلى مباراة فاصلة لحسم اللقب.

الأهلي يفوز على سموحة في ذهاب نهائي الدوري

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة أوجستي بوش، المدير الفني، الفوز على سموحة، الذي يقوده فنيا تامر مصطفى، بنتيجة (83-54) في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023 /2024.

وكان فريق الشباب تحت 18 عاما لكرة السلة بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة (78-74)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط.

الأهلي يصل لنهائي دوري المرتبط

وتأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، إلى نهائي دوري المرتبط بعد التفوق على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا بنتيجة (61-75) وفاز إيابا بنتيجة (85-79) في منافسات الرجال، بينا تفوق الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق المرتبط شباب تحت 18 عاما، ليتفوق المارد في ثلاثة لقاءات مقابل لقاء وحيد لزعيم الثغر.

سبورتنج يتوج بطلا لدوري المرتبط سيدات

وعلى جانب آخر، توج سبورتنج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة سيدات للموسم الحالي 2023/2024، وذلك على حساب الأهلي.

وحصد سبورتنج لقب دوري المرتبط بعد الفوز على الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب على مستوى السيدات، فيما خسر المواجهتين على مستوى الشابات تحت 18 عاما.

وشهدت منافسات الذهاب فوز الأهلي على سبورتنج على مستوى فريق المرتبط تحت 18 عاما، وفوز سبورتنج على الأهلي في مباراة السيدات.