الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

جنايات القاهرة تقضي بـ7سنوات لعاطل متهم بحيازة حشيش وآلي في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بحيازة الحشيش المخدر وبندقية آلية بمدينة السلام.

بداية الواقعة 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على المتهم "س.ط" عاطل أثناء مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، اشتبهت في المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعتراف المتهم بالمضبوطات 

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وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

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عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

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