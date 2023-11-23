حبس عاطل سنة مع الشغل لحيازته سلاح دون ترخيص بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي بحبس عاطل سنة مع الشغل، لحيازته بندقية خرطوش وطلقات نارية في بولاق الدكرور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم اسلام حمدي، 21 سنة، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة

كشفت التحقيقات اعتراف المتهم "ا. م" 21عاما، بأن السلاح المضبوط خاصته بقصد الدفاع عن نفسه، كما تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وأحرز ذخيرة "20 طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

Advertisements

وبتفتيش مسكن المتهم من خلال قوة من أفراد الشرطة قامت بالتوجه لمسكنه فأبصرت القوة المتهم خارجًا من مدخل عقار سكنه ممسكًا بيده كيس قماش يحوي على بندقية خرطوش عيار 12 مم وطلقات خرطوش من ذات العيار

وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط (بندقية خرطوش) صناعة أجنبية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، والذخائر المضبوطة 20 طلقة نارية خرطوش كلا منها كاملة وصالحة للاستعمال وتستخدم على السلاح المضبوطة، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه الي ان تمت إحالته للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.



ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.