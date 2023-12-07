المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الفودو في الشرابية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته بحيازة الفودو المخدر في الشرابية.

أمر إحالة المتهم

وبحسب أمر الإحالة، فقد تبين أن المتهم ع.ف، عاطل، قام بحيازة وإحراز مخدر الفودو وأقراص الترامادول، بقصد الإتجار والربح غير المشروع.

بداية الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشرابية معلومات تفيد قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وباستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتبين صحة الواقعة.

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القبض على المتهم

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بـ مديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.