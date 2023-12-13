الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مصر تشيد بنجاح دولة الإمارات في تنظيم الدورة 28 لمؤتمر المناخ وترحب بنتائجه

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

رحبت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم بتوصل مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيدة بنجاح دولة الإمارات العربية الشقيقة في تنظيم الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28.

 

كما أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة للمفاوضات التي أفضت إلي التوصل إلي "توافق الإمارات" لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها وفقًا للتوصيات العلمية والمبادئ المُتفق عليها وعلى رأسها العدالة والإنصاف، ولاسيما الإنجاز التاريخي المتعلق بالخروج بالإصدار الأول للتقييم العالمي لجهود العمل المناخي منذ اتفاق باريس، وكذلك الإطار الخاص بالهدف العالمي للتكيف.

Advertisements

وأكدت جمهورية مصر العربية أن نجاح الإمارات في ذلك يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى قائمة الانجازات العربية على هذا الصعيد، ولاسيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP27.

ومن ناحية أخرى، وجه السيد سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر المناخ، التهنئة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 على هذا الإنجاز وريادته للمفاوضات المطولة التي استضافتها دبي على مدار الأسبوعين الماضيين.

مؤتمر المناخ cop 28، كل ما تريد معرفته عن مبادرتي اختراق المباني والأسمنت

رئاسة cop 28: فجوة تمويل التكيف تقدر بنحو 366 مليار دولار أمريكي سنويًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

وزارة الخارجية الإمارات كوب

مواد متعلقة

مؤتمر المناخ cop 28، كل ما تريد معرفته عن مبادرتي اختراق المباني والأسمنت

رئاسة cop 28: فجوة تمويل التكيف تقدر بنحو 366 مليار دولار أمريكي سنويًا

بين مؤيد ورافض للتخلص من الوقود الأحفوري، معلومات عن الدول المشاركة في كوب 28 للمناخ

الأكثر قراءة

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

حالة الطقس غدا الخميس 14 -12-2023 فى مصر

عضو بالأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

حماس عن مقتل 10 جنود للاحتلال: غزة مقبرة الغزاة

كأس العالم للأندية، التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة التاسعة

وزير التعليم العالي يستقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس

بالأرقام، الصناعات الغذائية المصرية تغزو أسواق 15 دولة بالعالم

Advertisements

منوعات

المزيد

464 سائحا على متن 27 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة، في فصل الشتاء

فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية