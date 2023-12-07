الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئاسة cop 28: فجوة تمويل التكيف تقدر بنحو 366 مليار دولار أمريكي سنويًا

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

أكدت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 أن هناك حاجة ملحة لتعزيز إجراءات التكيف على نطاق واسع، للحد من نقاط الضعف وتعزيز القدرة على الصمود، مع الاعتراف بأن تغير المناخ يؤثر بالفعل على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية والمجتمعات الضعيفة.
 

وأضافت رئاسة المؤتمر أن التقدم المحرز حاليا متفاوت وموزع بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم، ويجب أن تكون جهود التكيف في المستقبل تحويلية وتستجيب للاحتياجات، كما يجب الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية، على الرغم من التحديات التي تواجهها.
 

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وشددت رئاسة مؤتمر المناخ على أنه يجب معالجة فجوة تمويل التكيف، التي تقدر بنحو 366 مليار دولار أمريكي سنويًا، بشكل عاجل، حيث تشكل مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ يجب زيادة الحجم الإجمالي لتمويل التكيف بشكل كبير من خلال تحسين الوصول إلى المنح وتمويل التكيف بشروط ميسرة للغاية لجميع البلدان النامية، وتعد وسائل التنفيذ الأخرى، ولا سيما نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، أساسية لزيادة القدرة على الصمود، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

تعزيز الإجراءات الرامية إلى تعزيز التكيف
 

ولفتت رئاسة cop 28 إلى أنه يتعين على جميع البلدان أن تعمل بشكل عاجل على تعزيز الإجراءات الرامية إلى تعزيز التكيف، وأنه من الأهمية بمكان تحقيق زيادة كبيرة في قدرات وموارد البلدان النامية، مع التركيز على البلدان الضعيفة بشكل خاص، من خلال تطوير وتنفيذ برامج العمل الوطنية، بطريقة تدعم التنمية المستدامة، كما وينبغي أن تؤخذ إجراءات التكيف في الاعتبار المجالات ذات الأولوية والمجالات الحساسة للمناخ، بما في ذلك حماية شبكات المياه والحفاظ عليها واستعادتها، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة.
 

وأكدت رئاسة المؤتمر أنه تلعب النظم الإيكولوجية الطبيعية دورا هاما في تدابير التكيف، من خلال الحلول القائمة على النظم الإيكولوجية، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى مزيد من التركيز والحوار بشأن المياه والجبال، كما ينبغي اعتماد إطار الهدف العالمي للتكيف بسرعة، مع موضوعاته ومؤشراته، لتسهيل سد فجوات التنفيذ في جميع البلدان.
 

وتابعت رئاسة المؤتمر أن تكثيف الجهود على المستوى العالمي لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها، على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك من خلال الإدارة الشاملة للمخاطر وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر.
 

واختتمت بأن تفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار والأموال عند افتتاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين كان بمثابة علامة فارقة مهمة وساهم في بناء الزخم نحو تحقيق نتائج مؤثرة في جميع المجالات.
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