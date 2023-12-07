مؤتمر المناخ cop 28، كل ما تريد معرفته عن مبادرتي اختراق المباني والأسمنت

أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 عن سلسلة من الشراكات والمبادرات لتسريع التحول إلى صافي الصفر من انبعاثات الكربون، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في المدن.

وتغطي المبادرات قطاعات تشمل المباني، وأنظمة إدارة النفايات والموارد، ومرونة المياه في المناطق الحضرية، واستعادة الطبيعة الحضرية، ونستعرض معكم فيما يأتي بعض المعلومات عن مبادرة اختراق المباني، ومبادرة اختراق الأسمنت بعد إطلاقهما لأول مرة في مؤتمر المناخ cop 28.

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مبادرة اختراق المباني

مبادرة "اختراق المباني" التي تم إطلاقها بدعم من 27 دولة، تقودها فرنسا والمغرب. وتهدف الشراكة إلى جعل "المباني المرنة والقريبة من الصفر" أمرًا طبيعيًا جديدًا بحلول عام 2030، ومعالجة حقيقة أن قطاع البناء وحده يمثل ما يقرب من 40 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، و50 بالمائة من المواد المستخرجة، وثلث من النفايات العالمية.

مبادرة اختراق الأسمنت

تم إطلاق مبادرة "اختراق الأسمنت والخرسانة" من قبل كندا والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مجموعة أولى من الدول المؤيدة للمبادرة والتي تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا واليابان وألمانيا. وتسعى المبادرة إلى جعل الأسمنت النظيف الخيار المفضل في الأسواق العالمية، مع إنتاج أسمنت ذو انبعاثات قريبة من الصفر ونمو في كل منطقة من مناطق العالم بحلول عام 2030.

وكانت قد أكدت رئاسة مؤتمر المناخ COP28 أن هناك حاجة ملحة لتعزيز إجراءات التكيف على نطاق واسع، للحد من نقاط الضعف وتعزيز القدرة على الصمود، مع الاعتراف بأن تغير المناخ يؤثر بالفعل على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية والمجتمعات الضعيفة.

وأضافت رئاسة المؤتمر أن التقدم المحرز حاليا متفاوت وموزع بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم، ويجب أن تكون جهود التكيف في المستقبل تحويلية وتستجيب للاحتياجات، كما يجب الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية، على الرغم من التحديات التي تواجهها.

وشددت رئاسة مؤتمر المناخ على أنه يجب معالجة فجوة تمويل التكيف، التي تقدر بنحو 366 مليار دولار أمريكي سنويًا، بشكل عاجل، حيث تشكل مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ يجب زيادة الحجم الإجمالي لتمويل التكيف بشكل كبير من خلال تحسين الوصول إلى المنح وتمويل التكيف بشروط ميسرة للغاية لجميع البلدان النامية، وتعد وسائل التنفيذ الأخرى، ولا سيما نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، أساسية لزيادة القدرة على الصمود، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

تعزيز الإجراءات الرامية إلى تعزيز التكيف



ولفتت رئاسة cop 28 إلى أنه يتعين على جميع البلدان أن تعمل بشكل عاجل على تعزيز الإجراءات الرامية إلى تعزيز التكيف، وأنه من الأهمية بمكان تحقيق زيادة كبيرة في قدرات وموارد البلدان النامية، مع التركيز على البلدان الضعيفة بشكل خاص، من خلال تطوير وتنفيذ برامج العمل الوطنية، بطريقة تدعم التنمية المستدامة، كما وينبغي أن تؤخذ إجراءات التكيف في الاعتبار المجالات ذات الأولوية والمجالات الحساسة للمناخ، بما في ذلك حماية شبكات المياه والحفاظ عليها واستعادتها، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة.



وأكدت رئاسة المؤتمر أنه تلعب النظم الإيكولوجية الطبيعية دورا هاما في تدابير التكيف، من خلال الحلول القائمة على النظم الإيكولوجية، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى مزيد من التركيز والحوار بشأن المياه والجبال، كما ينبغي اعتماد إطار الهدف العالمي للتكيف بسرعة، مع موضوعاته ومؤشراته، لتسهيل سد فجوات التنفيذ في جميع البلدان.



وتابعت رئاسة المؤتمر أن تكثيف الجهود على المستوى العالمي لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها، على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك من خلال الإدارة الشاملة للمخاطر وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر.

