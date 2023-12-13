الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 250 غارة على قطاع غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

الهجوم البري على غزة،أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء إنه نفذ أكثر من 250 ضربة في قطاع غزة، مستهدفا أعضاء حماس والبنية التحتية التابعة للحركة.

وفي السياق ذاته أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل العقيد إسحاق بن باشيت، قائد كتيبة جولاني، لواء جولاني، في معركة الشجاعية العنيفة شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء نشرت وسائل إعلام فلسطينية صور الضباط والجنود الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتلهم خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

جنود إسرائيليين،  فيتو 

كما نشرت تصريحا لقائد الكتيبة 13 في لواء جولاني المقدم "تومر جرينبرج" قبل أيام من مقتله حيث قال: تعالوا لنرى من استعد أفضل لهذه المعركة. نحن لدينا رغبة جامحة في الهجوم وقتل أكبر عدد من المقاتلين.

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جنود إسرائيليين،  فيتو 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين إضافيين من قواته خلال معارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "سقط 8 عسكريين يوم أمس في قطاع غزة، بينهم قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 442 عسكريًّا.

أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".

وأمس الثلاثاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة  دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.

وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

كما خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديًا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.

وأشار البيان إلى أن عددا آخر من الجنود الإسرائيليين وقعوا ما بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.

كما تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تليفزيونية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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