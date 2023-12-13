الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

لافروف: روسيا ستدعم أي مشروع في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الروسي،
وزير الخارجية الروسي، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة،  قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسوي أحياء قطاع غزة بالأرض والوضع هناك كارثي.



روسيا تهاجم إسرائيل 


وأضاف لافروف أن روسيا ستدعم أي مشروع في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة،  مشيرة إلى أن دول الغرب لن تسعى إلى تسوية الأزمة وإقامة الدولة الفلسطينية. 
 

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي،  إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر مبررًا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، داعيا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.

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وشدد لافروف على أن هجوم حماس على إسرائيل "لم يحدث من فراغ"، مضيفًا: "قلنا لإسرائيل لسنوات عديدة إن العامل الوحيد الأكثر خطورة في الشرق الأوسط هو عدم حل وضع الدولة الفلسطينية"

وأكد أن روسيا ستواصل ممارسة الضغوط السياسية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

 

التوصل لوقف إطلاق نار إنساني في غزة

وأضاف لافروف أثناء الحديث عبر الإنترنت في منتدى الدوحة: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمواصلة هذا الضغط السياسي من أجل التوصل لوقف إطلاق نار إنساني".

وأشار الوزير إلى أن "هناك دائما أملا في الدبلوماسية". وتابع: "هذا ما كنا نحاول القيام به منذ بداية موجة العنف الحالية، لقد أدنا بشدة الهجوم الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر، كما ندين أي هجوم إرهابي"، مضيفًا: "في الوقت نفسه، لا نعتبر أنه من المقبول استخدام هذا الحدث لمعاقبة الملايين من الشعب الفلسطيني بشكل جماعي بقصف عشوائي على المدنيين".

 

استعداد روسيا للمساهمة في خفض التصعيد في غزة

يأتي هذا بينما أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استعداد روسيا للمساهمة في خفض التصعيد في غزة.

ونقل البيان عن بويتن قوله لنتنياهو إن "الجانب الروسي مستعد لتقديم كل المساعدات الممكنة من أجل تخفيف معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".

من جهته أعرب نتنياهو عن "استيائه" من تصويت موسكو لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب في قطاع غزة وفق ما أعلن مكتبه.

وقال نتنياهو في بيان إنه تحدث إلى بوتين الأحد و"أعرب عن استيائه من المواقف التي أعرب عنها الممثلون الروس ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل

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