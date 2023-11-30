الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة أوراق شخصين للمفتي جلبا طن مواد مخدرة عبر ميناء الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية،
محكمة جنايات الإسكندرية، فيتو

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "م.م.غ" محبوس و" ب.ا.م" غيابيا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامهم بجلب طن مواد مخدرة مادة الأمفيتامين المخدر.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

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تعود أحداث القضية المقيدة برقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية كبيرة من مخدر الأمفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.


تبين من التحقيقات، أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، توصلت إلى ورود حاوية قادمة من دولة عربية إلى ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير على توكيل ملاحي مشمولها بالأوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، "كريم شانتيه - مربي -شربات التوت"، ومشمول هذه الرسالة يحوي على مواد مخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة، وتبين قيام المتهمان " م.م.غ" و" ب.ا.م" بجلب تلك المواد، والمتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي، حيث ثبت من التحقيقات، أن المواد المضبوطة كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت ستمائة وخمس وتسعون كيلو وأربعمائة وخمسون جراما، وأن العينات المستقطعة تحوي مادة الأمفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات ووزنت قرابة الطن.

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