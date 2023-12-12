الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يقتل نفسه، إسرائيل تعلن مقتل 20 جنديًا بنيران صديقة في قطاع غزة

جيش الإحتلال،فيتو
جيش الإحتلال،فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".

 

الحوادث العملياتية

وأوضح جيش الإحتلال، في بيان، أن "عدد الضحايا يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، منها العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات وأسباب أخرى"، لافتا إلى أن هذه "الحوادث العملياتية كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى".


كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشفت في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي، أنه "حتى الآن، أدت النيران الصديقة والحوادث العملياتية أثناء العمليات البرية إلى إصابة أو مقتل العشرات من جنود الإحتلال الإسرائيليين".

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وقف إطلاق النار

وأشارت الصحيفة إلى أنه "اعترافًا بالحساسية تجاه العائلات الثكلى والقتال المستمر، يقلل الجيش من التركيز على الخسائر الناجمة عن النيران الصديقة. ومع ذلك، أثناء وقف إطلاق النار، أجرى الجيش تحقيقات أولية متعددة في هذه الحوادث، ثم عقد جلسات استجواب وتبادل الدروس المستفادة مع العديد من القادة المشاركين في العمليات".


وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف الأعمال القتالية ضد القطاع.

استئناف العمليات القتالية

كما كشف الجيش الإسرائيلي، نهاية الشهر الماضي، أن 8 من جنوده قتلوا في غزة خلال أسبوع واحد بنيران زملائهم وحوادث "تتعلق بالسلامة، وفقا لما نقلته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.


وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.


وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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