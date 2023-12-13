الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الطريق من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

العاصمة الإدارية،فيتو
العاصمة الإدارية،فيتو

حققت وزراة النقل نجاحًا كبيرًا في الربط بين العاصمة الإدارية وإقليم القاهرة الكبرى من خلال مجموعة من وسائل المواصلات الحديثة التي حققت الراحة  والسرعة والأمان للمواطنين المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة النقل نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فيديو يوضح رحلة المواطن من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية باستخدام وسائل النقل التي تم افتتاحها موخرًا.

خطة نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

 الفريق كامل الوزير وزير النقل استعرض سابقًا خطة نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومهام الوزارة فى هذا الصدد، حيث أشار إلى أن خطة النقل تعتمد على عدد من المحاور، منها استخدام وسائل النقل العام المستدام، وما تتضمنه من القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، ومترو الأنفاق، إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة فى مجال النقل الجماعي، لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسارا لأتوبيسات من مختلف المناطق، لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي نحو 369 سيارة، جار العمل على زيادتها بالتنسيق مع الشركات المتعاقد معها، وذلك خلال الفترة القادمة، تلبية لما تتطلبه حركة الانتقال إلى العاصمة.

Advertisements

أشاروزير النقل إلى خريطة ربط شبكة أتوبيسات العاصمة بشبكة مترو القاهرة الكبرى، وكذا مسارات خطوط الخدمة المقدمة من قبل شركات النقل الجماعي المتعاقد معها من خلال جهاز النقل البري الداخلي والدولي، من مختلف المناطق والميادين المتواجدة فى نطاق المحافظات التى سيتحرك منها الموظفون، متوجهين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

txt

وزارة النقل: محطة عدلي منصور من أهم مشروعات النقل الأخضر في مصر

txt

وزارة النقل: 54 محطة قطار تعمل بالكروت الذكية لسداد قيمة التذاكر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزراة النقل العاصمة الادارية القاهرة الكبري وسائل المواصلات الحديثة الفريق كامل الوزير القطار الكهربائي الخفيف لمونوريل ترو الأنفاق

مواد متعلقة

وزارة النقل: محطة عدلي منصور من أهم مشروعات النقل الأخضر في مصر

وزارة النقل تضع آليات جديدة لمنع سقوط كباري المشاة.. خبراء: تخضع لمعايير أمان كبيرة والحوادث نتيجة أخطاء فردية

وزير النقل يتابع تقدم معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

خطة وزارة النقل تحويل أتوبيسات القاهرة للعمل بالغاز بدلا من السولار

الأكثر قراءة

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك اليوم، وهذه أبرز الغيابات

أزمات غير مسبوقة، تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار السكر والبصل

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

إسرائيل تعلن مصرع العقيد إسحاق بن باشيت قائد كتيبة جولاني في غزة

الانتخابات الرئاسية 2024، إكسترا نيوز: تقدم المرشح عبدالفتاح السيسي ومنافسة بين فريد زهران وحازم عمر

بعد صدمة عودة نيمار للبرازيل، الهلال السعودي يقترب من ضم بديل ياباني

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

المستشار محمد الحمصانى متحدثا باسم مجلس الوزراء

Advertisements

منوعات

المزيد

فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

ما الهدف من اليوم العالمي للقرود، وكيفية الاحتفال به؟

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية