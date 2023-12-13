الطريق من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

حققت وزراة النقل نجاحًا كبيرًا في الربط بين العاصمة الإدارية وإقليم القاهرة الكبرى من خلال مجموعة من وسائل المواصلات الحديثة التي حققت الراحة والسرعة والأمان للمواطنين المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة النقل نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فيديو يوضح رحلة المواطن من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية باستخدام وسائل النقل التي تم افتتاحها موخرًا.

خطة نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الفريق كامل الوزير وزير النقل استعرض سابقًا خطة نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومهام الوزارة فى هذا الصدد، حيث أشار إلى أن خطة النقل تعتمد على عدد من المحاور، منها استخدام وسائل النقل العام المستدام، وما تتضمنه من القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، ومترو الأنفاق، إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة فى مجال النقل الجماعي، لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسارا لأتوبيسات من مختلف المناطق، لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي نحو 369 سيارة، جار العمل على زيادتها بالتنسيق مع الشركات المتعاقد معها، وذلك خلال الفترة القادمة، تلبية لما تتطلبه حركة الانتقال إلى العاصمة.

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أشاروزير النقل إلى خريطة ربط شبكة أتوبيسات العاصمة بشبكة مترو القاهرة الكبرى، وكذا مسارات خطوط الخدمة المقدمة من قبل شركات النقل الجماعي المتعاقد معها من خلال جهاز النقل البري الداخلي والدولي، من مختلف المناطق والميادين المتواجدة فى نطاق المحافظات التى سيتحرك منها الموظفون، متوجهين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.