الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

تعطيل الدراسة فى شمال سيناء غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة فى
تعطيل الدراسة فى شمال سيناء،فيتو

قررالدكتور محمد عبد الفضيل شوشة،  محافظ شمال سيناء، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء 13 ديسمبر نظرًا لسوء الأحوال الجوية.


ويشمل قرار محافظة شمال سيناء جميع المدارس في التعليم قبل الجامعي “ابتدائي - إعدادي - ثانوي  والأزهري”، ووسط تحذير بتقييد التحركات علي الطرق إلا للضرورة القصوى.

 وشدد المحاقظ على مجالس المدن من أجل الاستعداد بمعدات الأزمة وفتح غرف العمليات من باكر.
 

وفى سياق آخر، أجرى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، زيارة للجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى الإيطالي العائم في ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ اللواء محمد شريف مدير عام الميناء والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

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محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة الإيطالية

واطمأن المحافظ خلال زيارته للسفينة الإيطالية على الجرحى الفلسطينيين، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بالتنسيق بين مديرية الصحة وطاقم السفينة الطبي.

 

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محافظ شمال سيناء تعطيل الدراسة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة

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