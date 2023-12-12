الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بالمستشفى الإيطالي العائم

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، بزيارة الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى الإيطالي العائم في ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ اللواء محمد شريف مدير عام الميناء والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

 

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة الإيطالية

واطمأن المحافظ خلال زيارته للسفينة الإيطالية على الجرحى الفلسطينيين، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بالتنسيق بين مديرية الصحة وطاقم السفينة الطبي.

 

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أشار المحافظ الى أن السفينة الإيطالية تستقبل الجرحى الفلسطينيين وتجري لهم العمليات الجراحية اللازمة عن طريق فريق طبي علي أعلى مستوي، لافتا إلي أنها عبارة عن مستشفى عائم يضم غرف للعمليات وغرف رعاية ومعدات تشخيصية وأدوية ومستلزمات طبية لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين.

 


أكد المحافظ أن السفينة "فولكان "مجهزة بمستشفى ميداني يضم 170 شخصًا، بجانب 30 متخصصا من البحرية الإيطالية من المدربين على العمل في حالات الطوارئ.

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