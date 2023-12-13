ميدو يهاجم لاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية ويتوقع نتيجة المباراة

الأهلي، تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن توقعاته لمباراة الأهلي أمام اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية، المحدد إقامتها الجمعة المقبل، في مستهل مشوار الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت، إنه يتوقع فوز النادي الأهلي، على الرغم من قوة الفريق السعودي وامتلاكه إسكوادًا قويًّا، إلا أن الأهلي قادر بخبرات لاعبيه وكفاءة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، على تحقيق الفوز والتأهل للدوري التالي في المونديال.

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وتابع أحمد حسام ميدو، أن تراجع مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة، ليست مسؤولية مارسيل كولر ولا خالد بيبو، معربًا عن دهشته للحملة الشرسة التي يتعرض لها الثنائي، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي فقدوا الحافز لتحقيق إنجازات جديدة، وأغلب اللاعبين غير متفرغين بشكل كامل لوظيفتهم كلاعبي كرة قدم محترفين.

نفاذ تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة

أكد عادل الماس الناقد الرياضي السعودي أن تذاكر مباراة النادي الأهلي وفريق اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية نفدت من الأسواق منذ طرحها من أيام.

وقال عادل الماس الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" فريق اتحاد جدة قدم مباراة كبيرة أمام أوكلاند سيتي في ضربة البداية في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية واستحق الفوز والتأهل إلى الدور التالي في مونديال الأندية".

وتابع:"من وجهة نظري أن مباراة الأهلي واتحاد جدة ستكون خارج التوقعات وأتمنى أن تظهر بشكل مشرف للكرة المصرية".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

الأهلي يواجه اتحاد جدة في مونديال الأندية، فيتو

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

مواجهات الأهلي مع الأندية السعودية في المونديال

الأهلى 0-1 اتحاد جدة السعودي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليابان 2005.

الأهلى 4-0 الهلال السعودي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.