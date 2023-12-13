كأس العالم للأندية، موعد مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي والقناة الناقلة

كأس العالم للأندية، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء بعد غد الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي

وتذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

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التشكيل المتوقع للأهلى امام اتحاد جدة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اتحاد جدة السعودي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور



في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق الأحمر اليوم وذلك لتجهيز للاعبى الفريق لمواجهة إتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة.

تجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية 2023 جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يحضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثانى على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة اليوم الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مدينة جدة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أنهى مرانه الأول في السعودية الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض مباراة اتحاد جدة السعودي.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان، حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلي على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022، حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.