الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل طبقات بودينج الفانيليا بجيلي الفراولة

بودينج الفانيليا،
بودينج الفانيليا، فيتو

طريقة عمل طبقات بودينج الفانيليا بجيلي الفراولة، البودينج من الحلوى المثلجة الشهيرة واللذيذة التي انتشرت مؤخرًا ويقبل على تناولها الكبار والصغار.

وطريقة عمل طبقات بودينج الفانيليا بجيلي الفراولة، سهلة وبسيطة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل بودينج الفانيليا بجيلي الفراولة.

 

مكونات عمل البودينج:-

لبودينج الفانيليا

2 كوب حليب كامل الدسم

عبوة قشطة نباتي اختياري

نصف كوب سكر او كمية بحسب الرغبة

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ملعقة كبيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

لجيلي الفراولة

2 باكيت جيلي نكهة الفراولة

فراولة طازجة مغسولة ومقطعة مربعات

 

طريقة عمل طبقات بودينج الفانيليا بجيلي الفراولة:

  • يقلب الحليب مع السكر والنشا، ثم يرفع علي النار مع استمرار التحريك حتي نحصل علي قوام كريمي متماسك.
  • يرفع الخليط من علي النار ثم يضاف له القشطة والفانيليا ويقلب .
  • يصب الخليط في أكواب التقديم حتى المنتصف وتترك لتبرد.
  • نقوم بتحضير الجيلي بحسب التعليمات المدونة علي العبوة.
  • نحضر الأكواب بعد أن تبرد من الثلاجة .
  • ثم توضع طبقة من الفراولة أعلى بودينج الفانيليا.
  • يصب برفق الجيلي علي الفراولة وهو بارد قليلًا حتى لا تذوب طبقة البودينج.
  • ثم نضعه برفق في الثلاجة، ويقدم بعدها باردًا.
الأرز باللبن، فيتو 

ولعمل الأرز باللبن 

مكونات عمل الرز بلبن:

كيلو لبن حليب

نصف كوب أرز

3 كوب ماء

كوب إلا ربع سكر

2 ملعقة كبيرة نشاء

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

كيس فانيليا

علبة قشدة

كيس كريم شانتيه

 

طريقة عمل الرز بلبن:

-نغسل الأرز ونضعه فى حلة إلى النار ونضيف له 3 كوب ماء، ونتركه على النار الهادئة حتى تمام نضج الأرز.

-ثم نضيف اللبن والسكر والفانيليا للأرز ونقلب حتى الغليان.

-ثم نحضر بولة ونذوب بها النشا فى ربع كوب لبن مثلج ونضيف لهم اللبن البودر والكريم شانتيه والقشدة ونقلب جيدا حتى يتحول الخليط إلى سائل متجانس.

-ثم نضيف الخليط إلى الأرز باللبن بعد الغليان ونقلب جيدا حتى يغلي الخليط.

-نترك الخليط على النار يغلى لمدة 3 دقائق مع التقليب جيدًا.

-ثم نرفع الأرز باللبن من على النار، ونصبه فى كاسات أو أطباق التقديم.

-نترك الأرز باللبن حتى يبرد تماما، ثم نضعه بالثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

-ثم نزين الأرز باللبن بالمكسرات أز البسكويت المجروش أو الشيكولاتة المجروشة أو القرفة حسب الرغبة.

-ويقدم الأرز باللبن باردًا.

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