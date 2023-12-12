مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مان يونايتد والبايرن بأبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتى النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 ومباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين



العين - النصر - 5:30 أبوظبي الرياضية

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أيندهوفن - آرسنال، (7:45 )، beIN Sports HD 3

لانس - إشبيلية، (7:45 )، beIN Sports HD 4

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مانشستر يونايتد - بايرن ميونخ، (10:00 )، beIN Sports HD 1

-إنتر ميلان - ريال سوسييداد، (10:00 بتوقيت القاهرة)،3 beIN Sports HD

نابولي - سبورتنج، (10:00)، beIN Sports HD 4.

يونيون برلين - ريال مدريد، (10:00)، beIN Sports HD 2

مباريات كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي - أوكلاند سيتي، (8:00 )، SSC1 HD.