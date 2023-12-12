الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مان يونايتد والبايرن بأبطال أوروبا

مان يونايتد والبايرن،
مان يونايتد والبايرن، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتى النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 ومباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين


العين - النصر - 5:30 أبوظبي الرياضية

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

 

أيندهوفن - آرسنال، (7:45 )، beIN Sports HD 3

لانس - إشبيلية، (7:45 )، beIN Sports HD 4

Advertisements

مانشستر يونايتد - بايرن ميونخ، (10:00 )، beIN Sports HD 1

-إنتر ميلان - ريال سوسييداد، (10:00 بتوقيت القاهرة)،3 beIN Sports HD 

نابولي - سبورتنج، (10:00)، beIN Sports HD 4.

 

يونيون برلين - ريال مدريد، (10:00)، beIN Sports HD 2

مباريات كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي - أوكلاند سيتي، (8:00 )، SSC1 HD.

 

 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، أبرزها الدوري الإسباني ومواجهات كأس السعودية

مواعيد مباريات اليوم الأحد في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

 

مواعيد مباريات اليوم كأس العالم للأندية دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة اتحاد جدة

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية، كواليس رحلة الأهلي من القاهرة إلى جدة (فيديو)

دوري أبطال أوروبا.. مدربة يونيون برلين تدخل تاريخ المسابقة.. وأرناوتوفيتش يعود للتسجيل بعد غياب 13 عامًا

دوري أبطال أوروبا، إشبيلية على رأس 6 أندية لا تعرف الفوز بالمجموعات

247 هدفا حصيلة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تفاصيل صفقة وشيكة بين حماس وإسرائيل، تأجيل الدوري التركي بسبب فضيحة، أخطر تصريح لـ بايدن، قصف سفينة بباب المندب

بصاروخ مجنح، تداول فيديو للحظة استهداف سفينة في باب المندب (فيديو)

ملكة إفيهات وزواج وطلاق غير متوقع، ما لا تعرفه عن ماجدة زكى في عيد ميلادها الـ 65

فيلم شماريخ يحقق 948 ألف جنيه أمس

إجراء جديد ضد سائق أتوبيس متهم بدهس صاحب مصنع في القليوبية

بالجلسرين والليمون، وصفة طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

عفت نصار يهنئ الأهلي على جوائز الكاف ويعلق على فوز كهربا بأفضل هدف أفريقي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

حدث منذ 59 عاما، جيفارا يواجه أمريكا بـ"وحشيتها" في خطابه الأممي، وواشنطن ترد بالخطة "ب" الدموية

الضربة القاضية، لحظة اقتحام رئيس ناد تركي مباراة لـ"لكم" الحكم في الوجه (فيديو)

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح أراضي التخصيص الفوري بالصعيد

الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية