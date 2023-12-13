السولية: الأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد في المونديال

عمرو السولية، أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن اللاعبين هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

عمرو السولية لاعب الأهلي

وقال: «المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة».

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وأضاف: «أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة».

وزاد: «هناك تطور واضح في الكرة السعودية، وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، ومؤخرًا نجحوا في استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، وكأس العالم ٢٠٣٤، وأتمنى أن يكون لنا حظوظ كبيرة بالوصول للنهائي في مونديال الأندية».

وتابع: «نسعى دائمًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في كأس العالم للأندية، وحتى يظل اسم النادي الأهلي في المنافسة بقوة مع الفرق الكبرى على مستوى العالم، والأهلي لديه فرصة كبيرة من أجل تحقيق مركز متقدم، والوصول للمباراة النهائية، ونسعى لصناعة تاريخ للنادي الأهلي ولأنفسنا كلاعبين».

وبسؤاله عن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السعودي، قال: «المباراة كانت بين فريقين كبيرين، وكانت مهمة بالنسبة إلينا، والحمد لله على تحقيق المكسب وتسجيل الهدف».

وأشار إلى أن طموح الفريق والجمهور بالتأكيد يزيد بشكل كبير، ولكن علينا التفكير أولًا في المواجهة الأولى أمام اتحاد جدة يوم 15 ديسمبر، ومارسيل كولر طالبنا بتحقيق طموحات جماهير الأهلي وأن نسعدهم ونتمنى أن نكون عند حسن الظن.

وأضاف: «المواجهة مع اتحاد جدة ستكون قوية، خصوصًا أنه تغير كثيرًا عن السنوات السابقة، بعدما قام بضم لاعبين من أفضل العناصر على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز».

وأكمل: «تقلد شارة قيادة الأهلي في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية تحديدًا يكون عبئًا كبيرًا على أي لاعب، ولكنه شرف كبير في نفس الوقت، ويعطي أي لاعب دفعة للظهور بمستوى قوي».

وختم: «جمهور الأهلي دائمًا يكون الداعم الأول والمساند للفريق، وتعودنا على تواجدهم معنا في أي مكان بأعداد كبيرة سواء داخل إفريقيا أو في أي مكان بالعالم، وأتمنى إسعادهم بتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية».

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

مواجهات الأهلي مع الأندية السعودية في المونديال

الأهلي 0-1 اتحاد جدة السعودي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليابان 2005.

الأهلي 4-0 الهلال السعودي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتذاع مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان، حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022، حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.