الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية في كل من سوريا ولبنان

طائرات الاحتلال،
طائرات الاحتلال، فيتو

غزة الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف بنى تحتية عسكرية في كل من سوريا ولبنان.


وقال في بيان: "طائرات ودبابات تابعة لجيش الدفاع أغارت قبل قليل على عدة بنى تحتية عسكرية وموقع عسكري تابع للجيش السوري على أراضي سوريا".

 

الأراضي اللبنانية 

وأضاف  أنه شن غارة على الأراضي اللبنانية استهدفت منصة إطلاق قذائف قذائف صاروخية تابعة لحزب الله اللبناني.


وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان توترًا متزايدًا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد بقصف مضاد.

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يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.


وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الجاري.


وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء؛ فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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