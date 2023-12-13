ضبط 5 ركاب بحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجة ومخدرات بمطار القاهرة (صور)

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، مؤخرًا خمسة محاضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم ١ ضد 4 ركاب بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين وسواطير وسيوف وأيضًا طبنجة وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وراكب خامس حاول تهريب نظارات وساعات.

ضبط 5 ركاب بحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجة ومخدرات بمطار القاهرة

قام رجال الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة وإبراهيم حسن طلحه نائب المدير بتحرير محضر ضبط رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٣ الأول ضد راكب مصري قادم من الرياض علي رحلة خطوط طيران فلاي ناس حاول تهريب ٢٢ نظارة ماركة Ray Ban و٤١ خاتم وحلق وسلسلة وانسيال وست ساعات، تم الضبط بواسطة كل من أحمد سامي مأمور اللجنة الجمركية ونهال نجم الدين مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد زغلول ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم.

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شارك في الضبط كل من مصطفي ياسين وطاهر مكي مدير الحركة تحت إشراف نميري عبد الرحمن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١.

جمارك مطار القاهرة



بينما قام رجال الإدارة الثانية بقيادة محمد أحمد حميدة مدير الإدارة وفتحي فوزي نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٣، ضد راكب مصري قادم من بيرجامو علي خطوط طيران العربية، بحوزته مسدس ايطالي عيار ٩ مل و٣٤ قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد الديب مأمور اللجنة الجمركية وشيماء علي عبد العزيز مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة البرعي مسلم وهاني مصطفي رئيس القسم، شارك في الضبط كل من أحمد حمدي ويوسف نصر ود. محمد كامل تحت إشراف النوبي شحتو مدير الحركة.

جمارك مطار القاهرة، فيتو



كما حرر رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة وعمرو عبد المنعم نائب المدير ثلاثة محاضر ضبط جمركي أرقام ٧٥ و٧٦ و٧٩ لسنة ٢٠٢٣.



الأول ضد راكب مصري قادم من إيطاليا علي خطوط طيران إير كايرو بحوزته ١٠٨ أقراص لعقاقير مخدرة، تم الضبط بواسطة كل من محمود صابر مأمور اللجنة ومحمد حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد العال ومحمد علي موافي رئيس القسم شارك في الضبط إبراهيم مصطفي مأمور الجمرك تحت إشراف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبنى رقم ١.



والمحضر الثاني كان ضد راكب مصري أيضًا قادم من الرياض علي رحلة خطوط طيران النيل، بحوزته ستة أسلحة بيضاء عبارة عن ٤ سكينة و٢ ساطور أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، تم الضبط بواسطة كل من محمود صابر وإسراء أنيس وعلي شعبان مأموري الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة علي محمد محمود ومحمد موافي رئيس القسم تحت إشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.



والمحضر الثالث ضد راكب مصري قادم من بيرجامو على رحلة خطوط طيران العربية، بحوزته سيفان محظور حيازتهما طبقًا لتقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، تم الضبط بواسطة كل من محمد إبراهيم شاكر مأمور اللجنة الجمركية وعبد الرحمن حسن محمد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة عبد الرحمن ناصر صابر ومحمد موافي، تحت إشراف ميلاد رسمي.



تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركز.