الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جمارك مطار أسيوط تحبط تهريب أجهزة اختبار والقياس المحمولة

المضبوطات بحوزة رجال
المضبوطات بحوزة رجال الجمارك، فيتو

تمكن رجال الجمارك بـ مطار أسيوط الدولي برئاسة وليد حسني عبدالباقي على مدير إدارة جمارك مطار أسيوط الدولي وزين العابدين أحمد فؤاد من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الاختبار والقياس المحمولة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 الوزن والكيل والقياس والقانون 203 لسنة 2020 الخاص بتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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جمارك مطار أسيوط تحبط تهريب أجهزة اختبار والقياس المحمولة

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط طيران اير كايرو رقم SM446 القادمة من مدينة أبها اشتبه محمود محمد حسن رئيس القسم في الراكب ح. خ. ع أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك 

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى خالد مأمور الفحص ومحمود خليفة رئيس القسم تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص  تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب.

وقام وليد حسنى عبد الباقى مدير الإدارة بتكليف محمود محمد  وأحمد محمد وعلى محمد وصفاء شلبى مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب بحضور أحمد المراغي أمن جمركي تحت إشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر ومحمد محرز وحسن السمان مكافحة تهرب فتبين وجود 30 وحدة جهاز اختبار وقياس محمولة Digilent Analog Discovery  3 يشتمل على راسم الذبذبات الرقمية محلل منطقي.

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2023 وحرره محمود محمد حسن.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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