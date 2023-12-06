ضبط مخدرات داخل علبة كريم في مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب كمية متنوعة من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة الخطوط الجوية الألمانية اشتبه محمود خميس مأمور اللجنه الجمركي فى راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

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وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد فتحي مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه.

قام محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة بتكليف محمود عبد الرافع مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود ١٣ جراما من مادة الإمفيتامين المخدرة داخل علبة كريم نيفيا و٨ جرامات من نبات الماريجوانا المخدر و٣ جرامات من جوهر الحشيش المخدر.

وقام بالجرد والتحريز سهى عادل وتسنيم عبد الرازق وولاء عبد الفتاح وهاني حافظ من الأمن الجمركي.

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة الخطوط الجوية الإنجليزية، اشتبه محمد أبو بكر رسلان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب إنجليزي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام موسي مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس القسم فتبين وجود كثافات مختلفة.

قام مهند سامي نائب مدير الإدارة بتكليف شنودة كندس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٩ جراما من نبات الماريجوانا و٢ شيشة إلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها.

وقام بالجرد والتحريز محمود صبري ومحمود عبد الباسط ومحمد حسن سليم ووليد زيادة من الأمن الجمركي وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي.



قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى رقمى ٥٨ و٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.