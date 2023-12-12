الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان وتعتقل مديرها

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان  الواقعة شمال قطاع غزة

اقتحام مستشفى كمال عدوان

ولفتت  وزارة الصحة بغزة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير مستشفى كمال عدوان وتقتاده إلى جهة غير معلومة

وذكر مصدر طبي مقرب من حماس، أن الجيش الإسرائيلي يحتجز مدير المستشفى ومعه الطاقم الطبي بمن فيه النساء، ويخضعهم للتحقيق "تحت التهديد" في قسم قسم الطوارئ.
وطالبت وزارة الصحة في غزة "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك فورا، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى".


وبدأ الجيش الإسرائيلي هجماته البرية على غزة أواخر أكتوبر الماضي، وتنتشر قواته حاليا شمالي وجنوبي القطاع.


ويقول الجيش إن حركة حماس تتخذ من المنشآت المدنية، ومنها المستشفيات، مقارا لها.
 

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أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، اليوم، استهداف مقرات القيادة الميدانية للعدو الإسرائيلي، في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم.

 

استهداف مقرات القيادة الميدانية للعدو الإسرائيلي 

 

 

من جهته أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، باستهداف دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم بمخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

 

كما أعلنت كتائب القسام، فى وقت سابق،  أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة  دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.


وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

 

 

اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية

 

كما خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.


وأشار البيان إلى أن عددا آخر من الجنود الإسرائيليين وقعوا ما بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.

كما تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تليفزيونية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.


ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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