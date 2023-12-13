مشاركة 7 تكتلات للحاصلات الزراعية فى معرض فوود أفريكا

استعرضت دعاء سليمة، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، شرحًا عن دور مركز تحديث الصناعة في دعم التكتلات الصناعية خلال فعاليات معرض فوود افريكا المقام بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما أشارت الى العمل على مشاركة ٧ تكتلات للحاصلات الزراعية في المعرض من ٤ محافظات بصعيد مصر مثل البصل من محافظة سوهاج، الرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، العسل الاسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الاسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا لعرض منتجاتهم علي اكبر التجار المحليين والدوليين والتعرف على أسواق جديدة.

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جانب من اللقاء، فيتو

مشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة فى معرض فوود افريكا

ويقام المعرض خلال الفترة من 12 إلى14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولى.

جانب من اللقاء، فيتو

واستقبل جناح مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة، زائرى المعرض للتعريف بالخدمات الفنية التي يقدمها المركز لعملائه وكذلك تفقد جناح التكتلات الصناعية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

جانب من اللقاء، فيتو

افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى بمعرض فود افريكا



ويشهد معرض فوود أفريكا افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض " تمور أفريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك إستراتيجي.

احمد سمير: معرض فوود افريكا يمثل تجمعًا هامًا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن معرض فوود أفريكا يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المجلس والتصديرى للطباعة والتغليف وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار إلى جانب اجتذابه لبعثة مشترين تضم قرابة 500 مشتري دولي متخصص.

جانب من اللقاء، فيتو

وأوضح سمير أن المعرض يمثل تجمعًا هامًا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم أيضا في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن إقامة المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

جانب من اللقاء، فيتو

وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا في دورته الحالية يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الأفريقية وكذا خطة الوزارة الهادفة الى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة السوقين المحلي والدولي، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري تبذل جهودًا حثيثة كل عام في إقامة هذا المحفل الهام وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.

جانب من اللقاء، فيتو

ولفت إلى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية.

8 مليار و761 مليون دولار اجمالى صادرات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف

وأشار إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليار و761 مليون دولار.