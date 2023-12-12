ضياء السيد: فوز اتحاد جدة على أوكلاند كان متوقعًا وتصريحات مترجم كولر "عبث"

ضياء السيد، أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي كان متوقعًا بنسبة كبيرة، والجميع كان يرى أن العميد سيواجه الأهلي في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق النيوزيلندي متواضع، وعلى مدار مشاركاته لم يقدم المستوى الفني المطلوب، ويحضر للحصول على الجائزة المالية المخصصة من الفيفا ويعود إلى بلده بعد اللقاء الأول.

ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "توقعنا جميعًا أن الاتحاد سيفوز لأنه يواجه فريق ضعيف، ومواجهة الأهلي ستكون مختلفة، لأن كل طرف سيأخذ حذره، رغم إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن يعود الأهلي للعب الجماعي ويقدم مستوى جيد".

Advertisements

وأضاف: "فريق اتحاد جدة قدم مستوى جيد هجوميًا، والجبهات كانت تعمل بشكل جيد، وكانتي وفابينيو قدموا مستوى مميز في وسط الملعب، لكن هناك مشكلة في الجزء الخلفي، وأثق أن الأهلي سيقدم مستوى قوي خلال تلك المباراة".

وأكمل: "يجب على الأهلي أولا التركيز في عبور الاتحاد، لأنها لن تكون مواجهة سهلة بكل تأكيد، والاتحاد قدم مستوى جيد رغم ضعف المنافس، وكان مؤخرا يعاني من أزمة ثقة واضحة وخسر العديد من اللقاءات وأخرها أمام ضمك في الدوري السعودي، وكان حظهم جيد بمواجهة فريق أوكلاند سيتي".

وواصل: "جميع مسئولي المملكة العربية السعودية يدعمون فريق الاتحاد، وكان من المهم لهم تحقيق الفوز وتقديم مستوى جيد، وهم يعلمون صعوبة لقاء الأهلي وتصريحات مدربهم متوازنة".

وزاد: "كريم بنزيما مهاجم قوي ويتحرك بشكل مميز داخل منطقة الجزاء، ويساهم مع زملائه في تقديم مستوى قوي، كما أنهم استفادوا من سلاح التسديدات من خارج منطقة الجزاء".

وأكد: "الجهاز الفني للأهلي الذي كان متواجدا في الملعب اليوم، لديه عمل قوي من أجل التحضير لمواجهة الاتحاد القادمة".

وأضاف: "أراهن على اللعب الجماعي، وأن نتخلص من أفة ضياع الفرص، خصوصا أن هذه المباريات صعبة ولا تتحمل إهدار الأهداف، وأتذكر أن الأهلي أضاع فرصة هامة في لقاء فلامنجو ثم استقبل هدفا بعدها، لذلك يجب استغلال الفرص المتاحة قدر الامكان، وأن نلعب بشكل جماعي خصوصا في النواحي الدفاعية".

وأشاد ضياء السيد بمستوى احمد حجازي قائد دفاع اتحاد جدة، مؤكدا أنه ظهر بشكل جيد، وكان يستعد بقوة لكأس العالم للأندية، وهو مكسب كبير لمنتخب مصر، وكذلك مصدر ثقة كبيرة لخط دفاع فريق الاتحاد.

وختم: "ما يفعله خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر، وتصريحاته المتكررة عبر السوشيال ميديا (عبث)، المترجم كتب أمور غامضة سيتم مناقشتها اعلاميا، وهذا ليس التوقيت السليم لكتابة ذلك حاليا، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة قوية بعد أيام، كان عليه أن يتحدث فقط مع أفراد الجهاز الفني ولا يكون على منصات السوشيال، لأن تلك الأقاويل سيتم تفسيرها بشكل مختلف، وكان عليه أن يحافظ على غرفة الملابس، ولا أعرف كيف يخرج للحديث بهذا الشكل، لست موافقًا على كلامه، وحزين جدا لأن كلامه ليس في صالح الفريق".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

مواجهات الأهلى مع الأندية السعودية في المونديال

الأهلى 0-1 اتحاد جدة السعودي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليابان 2005.

الأهلى 4-0 الهلال السعودي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

-إعلانات-

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان، حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022، حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.