فضيحة وزير الدفاع الأمريكي، تفاصيل تهديد أعضاء الكونجرس بأقاربهم وأولادهم، وإيلون ماسك يهتم بما ينشره كارلسون

فضيحة وزير الدفاع الأمريكي، فجر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هدد أعضاء الكونجرس بإرسال أقربائهم للمشاركة في الحرب الدائرة في أوكرانيا حال أحجامهم عن تقديم المساعدة مجددا لكييف.

وأعلن الصحفي كارلسون ذلك عبر مدونته في موقع التواصل الاجتماعي "X"، مبينا أن أوستن وجه تهديداته تلك بشكل علني في حال لم يتفق المشرعون على دعم طلب الإدارة الأمريكية إقرار مساعدات جديدة لكييف. ونقل كارلسون عن وزير الدفاع قوله خلال إفادة مغلقة داخل مجلس النواب: "سنرسل أعمامكم وأبناء عمومتكم وأبناءكم لمحاربة روسيا".

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يُشار إلى أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح مهتما بما ينشره كارلسون عن "التهديدات العلنية التي وجهتها الإدارة الأمريكية ضد الأمريكيين"، ولذلك سأل الصحفي عمّا إذا كان أوستن قال ذلك حقا. فأجاب كارلسون: "هذا أمر مؤكد".

انتصار روسيا علي أوكرانيا

وفي وقت سابق أيضا، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته بأن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تورط الولايات المتحدة في النزاع.

وقبل ذلك، أحجم الجمهوريون في إطار مجلس الشيوخ الأمريكي عن النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال كمساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل ولاحتياجات أخرى. ناهيك عن أن مجلس النواب ليس في عجلة من أمره من أجل استصدار الموافقة على المشروع المقابل.

واللافت أيضا أن الجمهوريين يطالبون بإحداث تغييرات في أساليب التعامل مع قوات "أمن الحدود"، بينما حذّر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، وعندها ستستنفد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات من أجل تقديم المزيد من الدعم.

المرشح الرئاسي الأمريكي راماسوامي يعلق على تهديد وزير الدفاع لأعضاء الكونجرس

بدوره، قال المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إن تهديد وزير الدفاع أعضاء الكونجرس بإرسال أقاربهم للقتال ضد روسيا، يظهر عدم قدرة إدارة بايدن على إقناع المعارضة بضرورة دعم أوكرانيا.

وعلق راماسوامي على التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع قائلا: "عندما يفشل الإقناع يلجأون إلى التهديد".

الكرملين يعلق على تهديدات أعضاء الكونجرس بحرب أوكرانيا

وردّ المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ذلك بالقول "إن الكرملين يأسف لاستخدام واشنطن شيطنةَ روسيا كأداة للتلاعب بسلوك المشرعين".

واتهم الكرملين، الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يسيء إلى صورة روسيا من أجل انتزاع المزيد من الأموال من الكونجرس لمواصلة الحرب في أوكرانيا، وهو أمر شبهته موسكو بحرق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في فرن.

واتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بايدن بمحاولة إقناع المشرعين الأمريكيين بالقيام بشيء طالما قالت موسكو إنه غير مجد ولن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب التي قالت روسيا إنها يجب أن تنتصر فيها لحماية أمنها.

وقال بيسكوف: "نأسف بشدة لأن القيادة الأمريكية تواصل عادتها في استخدام روسيا كأداة في شؤونها الداخلية، وفي هذه الحالة على وجه التحديد، فإنهم منخرطون في شيطنة صارخة للغاية لبلدنا من أجل التلاعب بأعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ من أجل الاستمرار في حرق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في أتون الحرب الأوكرانية".

وأضاف بيسكوف: “نعتقد أن هذه ممارسة مؤسفة للغاية، ونأمل أن لا يزال هناك العديد من الأشخاص ذوي العقول الرصينة بين أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين يفهمون أن هذه ليست سوى شيطنة مطلقة تهدف إلى التلاعب بهم”.

حرب روسيا وأوكرانيا

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في أوائل العام الماضي، مما أدى إلى حرب أسفرت عن مقتل وجرح مئات الآلاف وأدت إلى أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ ستة عقود.

وقدم الغرب لأوكرانيا أكثر من 246 مليار دولار من المساعدات والأسلحة، لكن الهجوم المضاد الأوكراني فشل وما زالت روسيا تسيطر على ما يقل قليلًا عن خمس الأراضي الأوكرانية.

والأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعتبر مشاركة القوات الأمريكية في مواجهة مع الجيش الروسي بعد انتصار روسيا في أوكرانيا أمرا مرجحا للغاية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "من المرجح للغاية أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرا استراتيجيا في أوكرانيا".

الدعم الأمريكي لأوكرانيا وإسرائيل

وقال كيربي: "نحن نعلم أن هناك دعما من الحزبين لأوكرانيا في الكونجرس، لكننا خُدعنا من قِبل عدد من الجمهوريين الذين يريدون استخدام دعم أوكرانيا كرهينة للمطالبة بإدخال عدد من الإجراءات الحدودية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وتابع كيربي: كان ينبغي الموافقة على المساعدات إلى كييف، ولكن بسبب موقف الجمهوريين، لم يحدث هذا، وفي هذا الصدد، استشهد كيربي، بقول ممثل رئيس أوكرانيا، الذي صرح أنه من دون الدعم الأمريكي "هناك خطر كبير من أن أوكرانيا قد تخسر هذه الحرب.

وادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق من أن روسيا ستقوم بمهاجمة دول في حلف "الناتو" وذلك بعد إعلان موسكو الانتصار في أوكرانيا.

وقال بايدن في مناشدته للجمهوريين يوم الأربعاء:"إذا استولى بوتين على أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد، متوقعا أن يواصل بوتين مهاجمة أحد حلفاء الناتو".

وأضاف بايدن بعد ذلك: "سيكون لدينا شيء لا نسعى إليه ولا نملكه اليوم: القوات الأمريكية التي تقاتل القوات الروسية".

وقال سيرجي ناريشكين، رئيس المخابرات الخارجية لبوتين، للولايات المتحدة في وقت سابق يوم الخميس إن الدعم الغربي لأوكرانيا سيحول الصراع إلى فيتنام ثانية تطارد واشنطن لسنوات قادمة.