الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

موت اتفاق أوسلو، نتنياهو يعلن الحرب ضد كل الفلسطينيين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، رسالة إلى رئيس  وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص "موت اتفاق أوسلو".

حرب نتنياهو ضد كل الفلسطينيين

 

وعلى "حسابه في منصة "إكس"، كتب حسين الشيخ: "تصريح نتنياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في 7 أكتوبر يؤكد أن حربه هي ضد كل الفلسطينيين".
وأضاف الشيخ: "ونحن نقول لنتنياهو أن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح".

خلافات أمريكية إسرائيلية حول اليوم التالي لحماس


وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء إن هناك خلافات مع الولايات المتحدة حول اليوم التالي لقطاع غزة، مؤكدا أن حركة فتح "لن تكون هناك" بعد الحرب.


وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل "لديها خلافات مع الولايات المتحدة بشأن اليوم التالي لحماس في (قطاع غزة) وإنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية".


وأضاف: "أقدر كثيرا الدعم الأمريكي لتدمير حماس وعودة مختطفينا. فبعد حوار مكثف مع الرئيس بايدن وموظفيه، تلقينا الدعم الكامل للتوغل البري ولكف يد الضغط الدولي لوقف الحرب"، متابعا: "أريد أن أوضح موقفي: لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو.. لن أسمح بعد التضحيات الهائلة لمواطنينا ومقاتلينا أن نجلب إلى غزة أولئك الذين يتعلمون الإرهاب ويدعمون الإرهاب ويمولون الإرهاب.. غزة لن تكون (حماسستان) ولا (فتحستان)". 


وأعلن نتنياهو في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب، وأن هناك احتمالا لنشوب حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.


ورد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على تصريحات نتنياهو بالقول إنها "تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي بإشعال الضفة الغربية".
 

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اتفاق اوسلو نتنياهو امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضفة الغربية

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