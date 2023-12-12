أول تعليق لحملة السيسي بعد انتهاء التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنها تابعت سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليتها المركزية في اللجان الفرعية بجميع المحافظات المصرية على مدار اليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية 2024.

حملة السيسي: نشكر الشعب المصري الوطني على المشاركة

وأضافت الحملة: "نتقدم بالشكر والتقدير للشعب المصري الوطني، إذ إنه أعطى من خلال المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الدرس الحقيقي للجميع، بما يثبت الوعي الكامل بالتحديات التي يمر بها الوطن في المرحلة الراهنة، وبما يعكس إدراك الشعب المصري العظيم بالحفاظ على مقدرات وطنه والاصطفاف الدائم خلف وطنهم من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية".

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وتابعت: هذا المشهد المهيب يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة في كافة الاستحقاقات السياسية ويؤكد أن الوطن يحيا بشعبه.

حملة السيسي تشكر الهيئة الوطنية للانتخابات

وقدمت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على جاهزية وانتظام عمل لجان الاقتراع على مدار الثلاثة أيام، في ظل التوافد الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع.



حملة السيسي الانتخابية تشكر القضاة

كما تقدمت بالشكر لقضاة مصر، الذين وصفتهم بـ"حصن العدالة، وضمانة نزاهة العملية الانتخابية".

حملة السيسي تشكر القوات المسلحة والشرطة على دورهم في تأمين الانتخابات

كما أعربت عن تقديرها لدور القوات المسلحة والشرطة المصرية وسائر الأجهزة التي قامت بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية، موضحة أنهم بذلوا أكبر جهد ممكن في سبيل الخروج بتلك الصورة الرائعة

وأكدت الحملة الرسمية، أنها على مدار الثلاثة أيام ومن خلال المتابعة مع مندوبيها ووكلائها باللجان الفرعية والعامة، لم ترصد أي مخالفات أو ما يعيق سير العملية الانتخابية.

انتهاء التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي استمرت لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وبدء عمليات الفرز.

وأجريت الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.