الانتخابات الرئاسية 2024، برنامج جديد لـ فرز الأصوات باللجان الفرعية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار التصويت في بعض اللجان الفرعية، وبدء الفرز في بعض اللجان الأخرى، في آخر أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

برنامج لـ فرز الأصوات باللجان الفرعية

وصمم المستشار أيمن الجبالي رئيس محكمة الاستئناف، برنامجا لـ فرز الأصوات باللجان الفرعية، بهدف سرعة وتيسير عملية الفرز على القضاة داخل اللجان.

وصمم المستشار أيمن الجبالي هذا البرنامج لأول مرة منذ عام 2000، وهو عبارة عن "اكسيل شيت" لاستخدامه في الفرز داخل اللجان العامة، ثم قام بتصميم البرنامج عام 2011 لاستخدامه في الفرز داخل اللجان الفرعية.

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ويمكن للقاضي استخدام هذا البرنامج وتحميله على اللاب توب أو الموبايل سواء كان " أندرويد " أو " أيفون".

وأعد المستشار أيمن الجبالي البرنامج ليستخدم في فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية ، والذي يتضمن أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية

ووضع المستشار الجبالي عدد من الإرشادات للقضاة لضمان نجاح عملية الفرز باستخدام البرنامج كما صمم أوامر داخل برنامج فرز الأصوات لمنع أي خطأ يمكن أن يحدث أثناء فرز القاضي للأصوات وهي:

عدم السماح بتكرار رقم المرشح في ورقة اقتراع واحدة أثناء الفرز

عدم السماح بكتابة رقم أكبر من عدد المرشحين وكذا عدم إمكانية الانتقال لفرز ورقة انتخاب أخرى قبل الانتهاء من فرز ورقة الانتخاب الحالية

عند بدء ملء خانات الصوت تظهر رسالة باللون الأحمر فور الانتهاء من فرز الأصوات تظهر رسالة باللون الأخضر وذلك ضمانا وتأكيدا على صحة الصوت

عدم السماح بالكتابة أو التعديل في صفحة النتيجة إلا في مواضع محددة منعا لحدوث ثمة خطأ في النتيجة النهائية عدم السماح بكتابة رقم مرشح متنازل مطابقة أسماء المرشحين وترتيبهم في صفحة النتيجة النهائية قبل البدء في الفرز مع ورقة الاقتراع بكل لجنة.

ويقوم البرنامج بإرسال رسالة تنبيه تلقائيا عند حدوث أي خطأ في عملية الفرز لضمان سير عملية الفرز بطريقة صحيحة بدون أخطاء.

إجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية

ويقوم رئيس اللجنة الفرعية في حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلي المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين ، بما يلي:

فض الأقفال البلاستيكي الموضوعة على صناديق الاقتراع

تفريغ صندوق الإقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور والتأكد من أنه أصبح فار غا.

فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة.

تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات، مجموعة للأصوات الباطلة، وتقسم الأصوات الصحبحية إلى مجموعات، لكل مرشح على حدة.

عد وإثبات الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.

وتعد ورقة الاقتراع صحيحة إذا كان تعبير الناخب عن رأيه واضحا.

يجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما يحصل عليه كل المرشحين من أصوات.

تحرير محضر إجراءات الفرز نموذج رقم 19 انتخابات رئاسية ويوقع على كل صفحة من صفحاته كل من رئيس وأمين اللجنة ووكلاء أو مندوبي المرشحين الحاضرين.

ويتم إثبات إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاق تراع أمام اللجنة الفرعية.

إعلان عدد الأصوات

ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان الحصر العددي متضمنا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم شاملا عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين .

ويتم تسليم صورة كشف الحصر العددي وتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح لمن طلب من وكلاء أو مندوبي المرشحين

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار التصويت في اللجان الانتخابية التي يتواجد بها ناخبون في جمعية الانتخاب في ثالث وأخر أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 .

انتخابات الرئاسة 2024، من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجمبع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، بعد انتهاء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت في آخر أيام الاقتراع بـ الانتخابات الرئاسية.2024

وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية لجميع أصوات الناخبين، ويتم إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو ممثليهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

وقبل وصول رؤساء اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة، يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة، بالآتي:

استلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية نموذج رقم 27 انتخابات رئاسية.

يتم استلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي حضورهم بعد مراجعتها..

إحصاء وتجميع أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع كشوف نتيجة الحصر العددي نموذج رقم 20 انتخابات رئاسية، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوفر في اللجنة العامة عن طريق جمع عدد الحاضرين، الأصوات الصحيحة، الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية.

إثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضر إجراءات إحصاء وتجميع الحصر العددي لأصوات اللجان الفرعية نموذج رقم 23 انتخابات رئاسية، يوقع من رئيس اللجنة العامة، وأمينها، ووكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين.

يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح في حضور كل مرشح أو ممثله وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية ووسائل الإعلام الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يتم توقيع نموذج رقم 22 انتخابات رئاسية " محضر إجراءات اللجنة العامة " من رئبس اللجنة وأمينها وأثنين فقط من أعضاء اللجنة العامة.

إثبات حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالنموذج رقم 24 انتخابات رئاسية، على أن يثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحرف وتفقيطها، مثل ( 150: مائة وخمسون فقط ).

يوقع هذا النموذج من رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من مندوبي المرشحين أو وكلائهم.

ويسلم صورة من هذا الكشف نموذج رقم 25 انتخابات رئاسية لمن طلب من المرشحين أو وكلائهم أو من مندوبيهم، بعد ختمه بخاتم اللجنة العامة المسلم لرئيس اللجنة.

يقوم رئيس اللجنة العامة بوضع جميع محاضر اللجان الفرعية المسلمة إليه من رؤساء اللجان الفرعية، بالإضافة إلى جميع محاضر اللجنة العامة داخل الحوافظ البلاستيكية المغلقة وخاتم اللجنة العامة في حوافظ كرتونية زرقاء اللون.

يقوم رئيس اللجنة العامة بالتوجه وبحوزته الحوافظ الكرتونية الزرقاء اللون إلى مقر لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية وتسليمها إليها بموجب استلام أوراق اللجنة العامة نموذج رقم 31 انتخابات رئاسية.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وجولة الإعادة

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان نتيجه انتخابات الرئاسة، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.