الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إعلام أمريكي: بدء ضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حماس بغزة

أنفاق حماس، فيتو
أنفاق حماس، فيتو

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن مسئولين أمريكيين مطلعين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر إلى شبكة الأنفاق التابعة لـ حماس في غزة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل لمحاولة تدمير أنفاق فصائل المقاومة الفلسطينية.

 

هل تنجح إسرائيل في إغراق أنفاق حماس بمياه البحر

وفي وقت سابق، كانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قالت إن الجيش الإسرائيلي يدرس فكرة غمر أنفاق حركة حماس في قطاع غزة بمياه البحر.

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من جانبه، علق المفكر الاستراتيجي سمير فرج في تصريحات خاصة لـ "فيتو" علي خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إغراق أنفاق حماس بالمياه.

وقال فرج: "قد تنجح قوات الاحتلال في القيام بإغراق أنفاق حماس أسفل قطاع غزة في بعض الأماكن، ولكن بصفة عامة لن تنجح دولة الاحتلال في تحقيق أهدافها من هذه الخطة"، مضيفا: "الاحتلال سيلجأ للمضخات وسيدخل المياه داخل فتحات الأنفاق التي تم العثور عليها حتى الآن، ولكن عملية إغراق النفق تأخذ فترة من الوقت وهو ما تستغله عناصر المقاومة للقيام بسد منابع المياه".

 

مصير الرهائن الإسرائيليين داخل أنفاق المقاومة 

وأوضح المفكر الاستراتيجي أن هذه الخطة لن تحقق نجاحا كبير في أرض المعركة، لافتا إلي أن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس مازالوا داخل تلك الأنفاق، ما يعني أن هذه العملية تعني قتل الاحتلال لرهائنه أيضا".

 

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فيما أشار اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إلي أن جيش الاحتلال فشل في القضاء علي حركة حماس أو القضاء عليها كما زعم منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، وأنها مازالت باقية حتي يومنا هذا.

وأكد يعقوب أن إسرائيل لن تستطيع إغراق أنفاق حركة حماس أسفل قطاع غزة، كاشفا عن أن اتجاه دولة الاحتلال لتغيير استراتيجيتها في الحرب يعني أنها هزمت ولم تحقق أي أهداف خلال شهرين من العدوان علي قطاع غزة، وأنها تكبدت العديد من الخسائر الفادحة حتي يومنا هذا.

 

إغراق الأنفاق عن طريق ضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط ​

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت نقلًا عن مصادرها إن الجيش الإسرائيلي ركب 5 محطات ضخ بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف نوفمبر.

وأكدت، أن المضخات قادرة على ضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​لإغراق الأنفاق خلال أسابيع قليلة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ قرارًا نهائيًّا حتى الآن بشأن مثل هذه الخطوة، كما انقسمت الآراء لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أبلغتها تل أبيب بمثل هذا الاحتمال. حيث إن درجة مقاومة الأنفاق للماء غير واضحة.

وأضافت أنه يكاد يكون من المستحيل حساب تأثير محاولة إغراقها على التربة والمياه الجوفية، أو معرفة ما سيحدث لإمدادات المياه والصرف الصحي في القطاع. كما أنه نتيجة للفيضانات، قد تدخل المواد الخطرة التي من المحتمل أن تكون موجودة في الأنفاق إلى التربة.

وتابعت "وول ستريت جورنال"، قولها بأن بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين يعتقدون أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضع بايدن وإدارته في موقف صعب ويؤدي إلى إدانة من العالم أجمع. كما أن المسلحين المختبئين هناك سيتمكنون من مغادرتها خلال الوقت الذي يستغرقه غمر الأنفاق.

واعتبر مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، أن إغراق الأنفاق على المدى الطويل قد يجبر "حماس" على تركها، ولكن إذا تم إطلاق المياه المالحة فيها، فإن "هذا قد سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية" في القطاع.

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