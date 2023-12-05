الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الرئيس البرازيلي يعلن دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين عام 2024

لولا دا سيلفا وبوتين،
لولا دا سيلفا وبوتين، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قال رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في البرازيل في عام 2024.


وقال لولا دا سيلفا وفقًا لصحيفة "Correio Braziliense" البرازيلية: "سواء سيحضر بوتين أم لا، ستتم دعوته. هناك عملية ضده، ويجب عليه تقييم العواقب".

 قرار محكمة

وأضاف: "هذا قرار محكمة. رئيس الجمهورية لا يحكم على هذه القرارات، ينفذها أو لا ينفذها. ستتم دعوة بوتين لحضور مجموعة العشرين ومجموعة البريكس في البرازيل. وإذا شارك، فهو يعرف ما الذي سيحدث".

Advertisements

سلطة المحكمة الجنائية الدولية

وذكر أن روسيا، مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية. وقال: "نظرًا لأن البرازيل هي طرفٌ موقِّع، فإن البرازيل مسؤولة".


وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي في مقابلة مع قناة Firstpost الهندية إنه يمكن بسهولة لبوتين أن يزور البرازيل، لأنه طالما هو رئيس، "لا يوجد أي فرصة لاحتجازه" بسبب أمر المحكمة الجنائية الدولية. ولكن بعد ذلك، أوضح لولا دا سيلفا أن قرارات اتخاذ إجراءات ضد الرئيس بوتين في حال حضوره لقمة العشرين ستعتمد على النظام القضائي البرازيلي.


يشار إلى أنه في 17 مارس الماضي، أصدرت الغرفة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أمرًا بـ"اعتقال" بوتين والمفوضة السامية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا.


وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أكد أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأمر "اعتقال" ضد الرئيس الروسي غير مقبول، وأن موسكو لا تعترف بولايتها القضائية، وأن أي قرارات لها لا قيمة لها من الناحية القانونية.


لم تعترف الدول التي تضم أكثر من نصف سكان العالم بولاية المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها روسيا، أذربيجان، وبيلاروسيا، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، والصين، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وتركيا.

رئيس البرازيل: الفقراء يدفعون ثمن التغيرات المناخية (فيديو)

تصنيف الفيفا، تراجع البرازيل ومنتخب التانجو يحافظ على الصدارة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب الروسية الأوكرانية رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين مجموعة البريكس المحكمة الجنائية الدولية رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البرازيل

مواد متعلقة

رئيس البرازيل: الفقراء يدفعون ثمن التغيرات المناخية (فيديو)

أول تعليق من رئيس الفيفا على أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

رئيس البرازيل حول فوز ميسي بالكرة الذهبية: متى سيكون لنا مثل أعلى حقيقي؟

استبدلوا مفصل ورك رئيس البرازيل وجملوا جفونه

الأكثر قراءة

الألومنيوم العربية تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة في نهاية التعاملات

عبد الملك، أحمد فتوح مضطر إلى تجديد عقده مع الزمالك لهذا السبب

اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، تعثر الجولة الثانية من مفاوضات جدة

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

عبد الحليم: الزمالك يحتاج إلى مدرب أجنبي حال إنهاء أزمة القيد

قافلة طبية للمشاركة في مبادرة "أنت الحياة" بالقليوبية

تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال غلق محور عدلي منصور

رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. زهران: باسم كامل يتصدر المشهد.. والشناوى وصابر “رجال الظل”

Advertisements

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية