الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من العمال الفلسطينيين (فيديو)

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أخبار غزة الآن،  أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء بمخيم جنين.
 


واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من العمال الفلسطينيين "من أهالي قطاع غزة" بعد اقتحام قرية وادي النيص جنوب شرق بيت لحم.

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وانسحبت نسحب من مخيم الجلزون تحت صليات رصاص المقاومين.


قصف ليلي عنيف وأحزمة نارية 

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفًا ليليًّا عنيفًا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.

 

تجمُّع أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان

كما تجمَّعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة.

واستشهد خمسون مواطنًا على الأقل، وأصيب المئات، مساء أمس الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

 

انقطاع خدمات الاتصالات

وأعلنت وزارة الاتصالات، انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة، وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

 

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت مصادر صحية، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 15.899 شهيدًا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفًا.

 

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أخبار غزة الآن المقاومة الفلسطينية مخيم جنين العمال الفلسطينيين مخيم الجلزون

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