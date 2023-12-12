الشناوي: فخور بقيادة فريق الأهلي وتحقيق لقب المونديال حلم الجميع

كأس العالم للأندية، أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق اكتسبوا خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى

وقال الشناوي: «المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة تعد المرة الرابعة بالنسبة إليَّ على التوالي، ولا شك أنها حدث كبير للجميع داخل النادي، والأهلي هو الأفضل في قارة إفريقيا وفخر لأي لاعب الوجود ضمن صفوفه، وتمثيله في كبرى البطولات، وهذه المرة طموحنا الوصول لنهائي البطولة بعدما سبق وتوجنا بالميدالية البرونزية».

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وأضاف قائد الأهلي: «فخور بالوجود في الأهلي الذي يتمنى أي لاعب في مصر أن يكون بين صفوفه، كما أنني سعيد للغاية بتقلد شارة القيادة وقيادة الفريق في أكثر من بطولة من بطولات كأس العالم للأندية، وأن أكون بصحبة المجموعة الحالية، وهذا شرف عظيم بالنسبة إليَّ».

وواصل: «لاعبو الأهلي اكتسبوا خبرات كبيرة من المشاركة في كأس العالم للأندية، وسبق وواجهنا فرقًا كبيرة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وبالتالي زالت الرهبة تمامًا وأصبح لاعبو الفريق لديهم الخبرة في التعامل مع المباريات الصعبة».

وتابع الشناوي تصريحاته: «أقول لجماهير الأهلي: طموحنا هو الوصول للنهائي وتحقيق ميدالية أفضل من البرونزية، ولاعبو الفريق أصبح لديهم طموحات كبيرة، ودائمًا أتحدث معهم من أجل تحقيق إنجاز جديد لهم وللنادي».

وبسؤاله عن ذكرياته في كأس العالم للأندية، قال: «شاركت مع الأهلي في 3 بطولات متتالية، وأعتبر مباراة بالميراس البرازيلي من أفضل ذكرياتي بعد الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية».

وزاد: «علاقتي جيدة مع اللاعبين وهناك احترام متبادل بيننا، وفخر لي أن أكون قائدًا للفريق، ونحن مجموعة واحدة هدفها تحقيق البطولات، ونسير بنظام جيد داخل النادي، وغرفة الملابس دائمًا يسودها الحب والاحترام».

وتابع: «لاعبو الأهلي يسيرون وفق نظام محدد، ويعرفون واجباتهم قبل المباريات، ودائمًا زملائي الكبار في الفريق لهم دور مهم معي خاصة قبل المواجهات الحاسمة».

وأضاف: «الجيل الحالي حقق ألقابًا كثيرة، واستطاع تحقيق إنجازات عديدة، هدفنا الموسم الحالي تحقيق المزيد من الألقاب، وقد ينخفض المستوى في بعض الفترات لكن اللاعبين يعودون بسرعة إلى مستواهم المعهود، وكلنا فريق واحد، وهذه هي سمات لاعبي الفريق، والأهم بالنسبة إلينا إسعاد الجماهير».

ووجه الشناوي رسالة إلى جماهير الأهلي وقال: «الجمهور دائمًا هو رقم 1 بالنسبة إلينا، ونعمل على إسعادهم، ونكون سعداء للغاية بوجودهم، كما أن دعمهم للفريق في المدرجات يحملنا مسئولية كبيرة، واللاعبون يقدرون ذلك ويبذلون قصارى جهدهم من أجلهم».

وأتم: «ما زال لدينا العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، ونسعى للفوز بكل البطولات من أجل جمهور الأهلي.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.