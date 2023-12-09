السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة بالدبابات والآليات

الاحتلال الاسرائيلي،
الاحتلال الاسرائيلي، فيتو

حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت،   مستشفي  كمال عدوان شمال قطاع غزة  بالآليات والدبابات الإسرائيلية إضافة لعشرات الجنود الإسرائيليين.

 الاحتلال يحاصر مستشفي كمال عدوان 

 وبحسب  المواقع الاخبارية، دعا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النساء والأطفال عبر مكبرات الصوت، إلى الخروج من البوابة الشمالية الرئيسية للمشفى.

 وتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي  منذ عدة أيام  في محيط المستشفى، في الشوارع الفرعية لمشروع بيت لاهيا وسط قصف مكثف للبنايات والمنازل المحيطة مستخدمين سياسة الأرض المحروقة تمهيدًا لاقتحامه".

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 ويتواجد داخل المستشفى الآلاف من النازحين والكوادر الطبية والجرحى وجثث الشهداء الذين لم يستطيعوا دفنهم، فيما تدور في المنطقة القريبة اشتباكات عسكرية بالرصاص والقذائف بشكل عنيف".

وجدير بالذكر أن المنظومة الصحية انتهت تمامًا في شمال قطاع غزة منذ فترة ولكن مع وصول الدبابات والآليات العسكرية وحصار مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة تمهيدًا لاقتحامهما، يكون الجيش الإسرائيلي قد أطلق رصاصة الموت على عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يتعرضون لعمليات إبادة وقصف جوي ومدفعي عنيف في كل لحظة ".

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