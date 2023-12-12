الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

قرعة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

قرعة سهلة لـ ريال
قرعة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، فيتو

كأس ملك إسبانيا، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لعام 2024، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لفريقي ريال مدريد وبرشلونة.

 

وسيتم حسم التأهل إلى دور الـ16 من خلال مباراة واحدة فقط، ستقام على أرض فريق الفئة الأقل، مما يعني أن ريال مدريد وبرشلونة، لن يلعب أي منهما على ملعبه في هذا الدور.

 

مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا

سيلاقي نادي أراندينا فريق ريال مدريد في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 6 يناير لعام 2024.

 

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وسيواجه نادي بارباسترو نظيره برشلونة يوم الأحد الموافق 7 يناير في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

مباريات دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا السبت الموافق 6 يناير

إلتشي ضد جيرونا.

لوجو ضد أتلتيكو مدريد.

إسبانيول ضد خيتافي.

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس.

هويسكا ضد رايو فاليكانو.

أراندينا ضد ريال مدريد.

 

مباريات دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا الأحد الموافق 7 يناير

كاستيلون ضد أوساسونا.

ملجا ضد ريال سوسيداد.

سالامانكا ضد فياريال.

بورغوس ضد مايوركا.

تينيريفي ضد لاس بالماس.

فيرول ضد إبيلية.

أموريبيتا ضد سيلتا فيجو.

كارتيجينا ضد فالنسيا.

إسبار ضد أتلتيك بلباو.

بارباسترو ضد برشلونة.

 

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

من ناحية أخرى، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين الألماني، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

ويحل نادي ريال مدريد ضيفًا على فريق يونيون برلين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على "الملعب الأولمبي" في برلين في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

تعرف على تشكيل ريال مدريد اليوم أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين كلا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران - ألابا - ناتشو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - فالفيردي - مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو.

 

ترتيب مجموعة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، فيما يأتي يونيون برلين بالمركز الرابع برصيد نقطتين.

 

من ناحية أخرى، كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأحد، عن التصنيف الجديد للأندية على مستوى العالم.

 

وتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع في التصنيف الدولي متفوقا علي أندية كبيرة.

 

وأوضح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، أن التصنيف يتعلق بالفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر الماضي.

 

وتواجد مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في صدارة التصنيف، ويليه ريال مدريد متصدر الليجا وحامل لقب دوري الأبطال في نسخة 2022.


وحل إنتر ميلان في المركز الثالث، بعدما بلغ نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، بالإضافة إلى تصدر الكالتشيو في الوقت الحالي.

وجاء الأهلي في المرتبة الرابعة عقب التتويج خلال فترة التقييم بعدة بطولات، أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

 

واحتل آيندهوفن الهولندي، المركز الخامس ثم بالميراس وفلومينينسي وفلامنجو على الترتيب.

 

وحل باير ليفركوزن الألماني في المركز التاسع، ثم فورتاليزا البرازيلي عاشرا.

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