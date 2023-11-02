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رياضة

كأس إسبانيا، تأهل غرناطة وفياريال للدور الثاني

فياريال، فيتو
فياريال، فيتو

كأس إسبانيا، تمكن فريقا غرناطة وفياريال من اللحاق بركب المتأهلين للدور الثاني في بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الخميس.

 

وفاز غرناطة بنتيجة 3-0 على مضيفه أروسا، فيما تغلب فياريال 5-0 على مضيفه شيكلانا في الدور الأول لكأس ملك إسبانيا.

 

وافتتح خوسيه كاييخون، التسجيل لغرناطة في الدقيقة 19، فيما أضاف شون ويسمان وفامارا ديديو، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 88 و90 على الترتيب.

 

ولم يجد فياريال، أدنى معاناة في اجتياز عقبة شيكلانا، حيث تقدم بهدف عن طريق مانو تريجيروس في الدقيقة 19، ثم أضاف خورخي باسكوال، الهدف الثاني في الدقيقة 31.

 

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وعاد تريجيروس لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدفين الثالث والرابع لفياريال في الدقيقتين 43 و72 من ركلة جزاء على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للقاء، عقب تسجيله هاتريك.

 

واختتم أليكس باينا، مهرجان أهداف فياريال في المباراة، بعدما سجل الهدف الخامس للغواصات الصفراء في الدقيقة 74.

 

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