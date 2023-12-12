بيان مصري شديد اللهجة للرد على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة

ردت مصر من خلال وزارة الخارجية على دعاوى، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، المشجعة على تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

وجاء فى بيان الخارجية المصرية، تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلًا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

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وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للمادة ٤٩ من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.

تشجيع على الهجرة الطوعية من غزة

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الثلاثاء، إن تل أبيب تدرس إمكانية تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع سكاي نيوز عربية: "ندرس إمكانية توفير ممر جوي أو بري لمن يرغب في الخروج من قطاع غزة".

فريق سري لترتيبات الوضع فى غزة

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، شكل فريقا سريا يضم ديرمر، لبحث اليوم التالي للحرب على قطاع غزة.

ويضم الفريق سياسيين ودبلوماسيين وجهات أمنية، لوضع تصورات حول مسألة السيطرة على قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، والجوانب المتعلقة بجبهة المواجهة مع حزب الله في "القطاع الشمالي".

ووفقا لـ (القناة 13) الإسرائيلية، فإن الفريق السري الذي شكله نتنياهو بقيادة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بالإضافة إلى عسكريين وعناصر من الموساد وجهاز الأمن العام (شاباك)، وذلك في ظل الضغط الأميركي على إسرائيل لوضع تصور لليوم "التالي" للحرب.

