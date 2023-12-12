الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

القسام تعلن استهداف مقرات القيادة الميدانية الإسرائيلية بصواريخ رجوم

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، اليوم، استهداف مقرات القيادة الميدانية للعدو الإسرائيلي، في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم.

استهداف مقرات القيادة الميدانية للعدو الإسرائيلي 

من جهته أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، باستهداف دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم بمخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام، فى وقت سابق،  أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة  دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.
وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

Advertisements


اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية


كما خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.


وأشار البيان إلى أن عددا آخر من الجنود الإسرائيليين وقعوا ما بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.

كما تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تليفزيونية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.


ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

 

القسام تصدر بيانا تكشف فيه عن خسائر فادحة بصفوف الاحتلال

كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة توثق المعارك ضد جيش الاحتلال في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سرايا القدس جيش الاحتلال قذائف التاندوم قطاع غزة حركة حماس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني

مواد متعلقة

سرايا القدس تعلن تفجير منزل أثناء تحصن قوة إسرائيلية داخله شرقي غزة

سرايا القدس تنشر مشاهد لاستهداف آليات جيش الاحتلال في غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 

ريال مدريد في الصدارة.. السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ (إنفوجراف)

كيف يتم إعلان الفائز فى الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون

الوطنية للانتخابات تصدر التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في حصر أصوات الناخبين

شاهد احتفال فريق الأهلي بحصول بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيسي الحكومة والمخابرات العامة ووزير الري (فيديو)

والد شهيد يدلي بصوته في مدرسة تحمل اسم نجله بمصر الجديدة (فيديو وصور)

القسام تعلن استهداف مقرات القيادة الميدانية الإسرائيلية بصواريخ رجوم

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية