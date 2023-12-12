القسام تعلن استهداف مقرات القيادة الميدانية الإسرائيلية بصواريخ رجوم

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، اليوم، استهداف مقرات القيادة الميدانية للعدو الإسرائيلي، في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم.

استهداف مقرات القيادة الميدانية للعدو الإسرائيلي

من جهته أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، باستهداف دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم بمخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام، فى وقت سابق، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.

وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

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اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية



كما خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.



وأشار البيان إلى أن عددا آخر من الجنود الإسرائيليين وقعوا ما بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.



كما تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تليفزيونية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.