الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة الأنبا هيرمينا السائح

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس الأنبا هورمينا السائح.

 

قصة الأنبا هورمينا

الأنبا هورمينا السائح، وُلِدَ في البهنسا من أبوين بارين، فربياه على الآداب المسيحية. وفي حداثته خرج ليرعى غنم أبيه فظهر له الرسولان بطرس ويوحنا ودعياه للسيرة الرهبانية فأطاعهما وصعد إلى دير الأنبا يعقوب، وتقابل مع رئيس الدير وطلب منه أن يعلّمه السيرة الرهبانية. وبعد فترة لبس إسكيم الرهبنة فازداد في النعمة والجهاد الروحي، وكان مثابرًا على النسك والصلوات، ثم مضى إلى البرية الداخلية حيث وجد نخلة وعين ماء فمكث في ذلك الموضع مدة من الزمان، التقى فيها ببعض الآباء السواح القديسين، وأخيرًا انتقل إلى شمال مدينة قاو (: مدينة قديمة مازالت موجودة بمركز البدارى محافظة أسيوط باسم " قاو النواورة ") بالجبل الشرقي، وعاش هناك في جهاد شاق وكان يعمل ميطانيات كثيرة حتى ضعف جسده وكلَّت عيناه، فلم يحتمل الشيطان وأثار عليه حروبًا كثيرة، وكان ملاك الرب ينقذه منها.

 

Advertisements

وعند نياحته حضر صديقاه القديس أباهور والقديس يوساب والآباء الذين كانوا في ذلك الجبل، وتباركوا منه واستودع روحه الطاهرة في يدي الرب الذي أحبَّه، ثم صلوا عليه وكفنوه، ودفنوه بإكرام جزيل بالكنيسة التي بقاو، وأظهر الله من جسده الطاهر آيات كثيرة. ومازال يوجد باسم القديس هورمينا دير بحري قاو بناحية عزبة الأقباط مركز البداري بمحافظة أسيوط، وبه جسد القديس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قصة الأنبا هورمينا الأنبا هورمينا الأنبا هيرمينا السائح الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس

الأكثر قراءة

في حدث نادر، دولة حليفة لأمريكا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الأرصاد عن طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة واستمرار وتحول الأمطار إلى سيول بهذه المنطقة

إعلامي سعودي يلوح بورقة جاياردو وحجازي قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

قرار جديد مرتقب اليوم من المحكمة بشأن كروان مشاكل في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

بعد توصية كولر، الأهلي يوافق على إعارة عبد القادر، وهذا النادي وجهته المقبلة

بعد فرمان معتمد جمال، فتوح يتخذ قرار تحديد مصيره في الزمالك

مسؤولون إسرائيليون يردون على تصريحات بايدن بشأن تغيير الحكومة

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة بالخارجة بالوادي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ما الهدف من اليوم العالمي للقرود، وكيفية الاحتفال به؟

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية