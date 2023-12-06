إحالة حارس عقار وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة عملات أجنبية

أحالت نيابة حدائق القبة، حارس عقار وعاطل، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"للمحاكمة الجنائية.

القبض على المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار وعاطل، لقيامهما بسرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

اعتراف حارس العقار

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث اعترف حارس العقار بأنه كان يقوم بمراقبة الشقة لحين خروج سكانها، ثم قام بالدخول إلى الشقة باستخدام مفتاح مصطنع، وسرقة محتوياتها، وشاركه في ذلك العاطل.

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المسروقات

وبإرشاد أحدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وهي عبارة عن بعض العملات "الأجنبية، المحلية، 31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول

جهود أجهزة الأمن

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.