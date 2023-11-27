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حوادث

حبس خادمة سرقت مسكن مخدومها في العجوزة

حبس سيدة، فيتو
حبس سيدة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس خادمة بتهمة سرقة مسكن مخدومها وإخفاء الأموال لدى طليقها بالعجوزة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من مسكنه واتهامه (سيدة تعمل طرفه - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأرشدت عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررت بإخفاء باقي المبلغ طرف "طليقها" (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

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وأمكن ضبط الأخير وأرشد عن باقي المبلغ، بمواجهته أيد ما سبق وأضاف بعلمه أن المبلغ المالي من متحصلات جريمة السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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قسم شرطة العجوزة أمن الجيزة نيابة الجيزة الجيزة

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ضبط خادمة سرقت مسكن مخدومها وتخبئ الاموال لدى طليقها بالعجوزة

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