حبس خادمة سرقت مسكن مخدومها في العجوزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس خادمة بتهمة سرقة مسكن مخدومها وإخفاء الأموال لدى طليقها بالعجوزة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من مسكنه واتهامه (سيدة تعمل طرفه - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأرشدت عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررت بإخفاء باقي المبلغ طرف "طليقها" (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
وأمكن ضبط الأخير وأرشد عن باقي المبلغ، بمواجهته أيد ما سبق وأضاف بعلمه أن المبلغ المالي من متحصلات جريمة السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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