الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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سياسة

البابا تواضروس يستقبل سفير السنغال

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، سفير السنغال في مصر، السفير كيموكو دياكيتي.

أعرب السفير خلال اللقاء عن سعادته بتواجده في مصر ومحبته لمصر وأهلها وعن العلاقات الطيبة التى تربط بين السنغال ومصر.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية سيناء الجنوبية 
 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية.

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وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أبوللو ناقش مع قداسةُ البابا تواضروس الثاني بعض الأمور الخاصة بخدمة نيافته في إيبارشية سيناء الجنوبية.

البابا تواضروس يطلب ربط شباب المهجر بمصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، السفير هاني محمد ناجي سفير مصر الجديد في أستراليا.

تحدث قداسة البابا تواضروس خلال اللقاء عن تواجد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول العالم وتبادل الحوار مع ضيفه عن كيفية ربط الشباب في المهجر بالوطن مصر وتشجيعهم على زيارتها خاصةً الجيلين الثاني والثالث.

وفي ختام اللقاء تمنى له قداسة البابا تواضروس التوفيق في مهمته الجديدة.

البابا تواضروس يوضح خدمة الكنيسة الأرثوذكسية في بوليڤيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، السفير حاتم النشار السفير الجديد لمصر في بوليڤيا.

ووَجَّهَ السفير خلال اللقاء، الدعوة لقداسة البابا تواضروس لزيارة بوليڤيا، فيما تحدث قداسة البابا تواضروس عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوليڤيا، متمنيًا لسيادته التوفيق في مهمته الجديدة.
 

البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في إندونيسيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، السفير ياسر حسن سفير مصر جمهورية مصر العربية في إندونيسيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن لقاء سفير مصر الجديد في أندونيسيا وقداسة البابا تواضروس الثاني جاء للتعارف، وذلك قبل تسلمه مهمته الجديدة سفيرًا لمصر في اندونيسيا، وتمنى له قداسة البابا تواضروس التوفيق.

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