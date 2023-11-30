دوري أبطال أوروبا، إشبيلية على رأس 6 أندية لا تعرف الفوز بالمجموعات

دوري أبطال أوروبا، شهد دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة، عدم تحقيق 6 أندية الفوز في هذا الدور.

وجاء إشبيلية الاسباني علي رأس الأندية التي لم تحقق الفوز بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

كما فشلت أندية بنفيكا البرتغالي ويونيون برلين الألماني وسيلتك الاسكتلندي والنجم الأحمر الصربي ورويال أنتويرب البلجيكي في عدم تحقيق الفوز بدور المجموعات.

وشهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، تسجيل 247 هدفًا بعد نهاية الجولة الخامسة.

وكانت الجولة الرابعة شهدت تسجيل عدد 44 هدفا وهو الأقل في المعدل التهديفي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مقارنة بباقي الجولات.

أهداف دور المجموعات بدوري الأبطال في الجولات الأربعة



الجولة الأولي: 48 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 46 هدفا

الجولة الرابعة: 44 هدفا

الجولة الخامسة: 54 هدفا

ريال مدريد ومانشستر سيتي يحققان العلامة الكاملة

حقق ريال مدريد ومانشستر سيتي، العلامة الكاملة في دور مجموعات دور أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الخامسة من البطولة.

Advertisements

وحقق الريال والسيتي الفوز في 5 لقاءات وذلك قبل لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعثر نادي بايرن ميونخ بالتعادل السلبي مع كوبنهاجن، في الجولة الخامسة، ليفشل في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات قبل الجولة الأخيرة.

رقم خاص لأرسنال وأتليتكو

كما حقق أرسنال وأتليتكو مدريد الاسباني أكبر فوز في دور المجموعات بنتيجة 6-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.



وفاز أرسنال علي لانس الفرنسي 6-0 في الجولة الخامسة لدور المجموعات، فيما فاز أتلتيكو مدريد علي سيلتك الاسباني بنفس النتيجة بالجولة الرابعة ويليهم فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0 في الجولة الأولي.

و أسدل الستار علي منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة كالتالي

ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال أوروبا

1- بايرن ميونخ: 13 نقطة

2- كوبنهاجن: 5 نقاط

3- جالطة سراي: 5 نقاط

4- مانشستر يونايتد: 4 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا

1- أرسنال: 12 نقطة

2- آيندهوفن: 8 نقاط

3- لانس: 5 نقاط

4- إشبيلية: نقطتين

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

1- ريال مدريد: 15 نقطة

2- نابولي: 7 نقاط

3- براجا: 4 نقاط

4- يونيون برلين نقطتين

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

1- ريال سوسيداد: 11 نقطة

2- الانتر: 11 نقطة

3- ريد بول سالزبورج: 4 نقاط

4- بنفيكا: نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

1- أتلتيكو مدريد: 11 نقطة

2- لاتسيو: 10 نقاط

3- فيينورد: 6 نقاط

4- سيلتك: نقطة واحدة

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

1- بورسيا دورتموند: 10 نقاط

2- باريس سان جيرمان: 7 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد: 5 نقاط

4- ميلان 5 نقاط

ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا

1- مانشستر سيتي: 15 نقطة

2- لايبزيج: 9 نقاط

3- يونج بويز: 4 نقاط

4- النجم الأحمر: نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة: 12 نقطة

2- بورتو: 9 نقاط

3- شاختار: 9 نقاط

4- أنتويرب: بلا نقاط

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا



وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتينغ براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي

نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



لاتسيو 1-0 فينورد

شاختار دونيتسك 1-0 برشلونة

أتلتيكو مدريد 6-0 سيلتك

مانشستر سيتي 3-0 يونج بويز

سرفينيا زفيزدا 1-2 لايبزيج

بورتو 2-0 رويال أنتويرب

بروسيا دورتموند 2-0 نيوكاسل يونايتد

ميلان 2-1 باريس سان جيرمان

ريد بول سالزبورج 0-1 إنتر ميلان

بايرن ميونيخ 2-1 جالاتا سراي

ريال سوسيداد 3-1 بنفيكا

ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا

إيندهوفن 1-0 لانس

كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد

أرسنال 2-0 أشبيلية

نابولي 1-1 يونيون برلين

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان



نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1

تأهل 11 فريقا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وضمن حتى الآن 11 فريقا تأهله لدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي وهي:

بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى)

أرسنال الإنجليزي (المجموعة الثانية)

ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة)

ريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي (المجموعة الرابعة)

أتليتكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي (المجموعة الخامسة)

بوروسيا دروتموند الألماني (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة)

برشلونة الإسباني (المجموعة الثامنة)

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024



يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.